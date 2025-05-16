https://ria.ru/20250516/politsija-2017321228.html
Шведская полиция назвала мотив напавшего на школу в Эребру
Шведская полиция назвала мотив напавшего на школу в Эребру - РИА Новости, 16.05.2025
Шведская полиция назвала мотив напавшего на школу в Эребру
Полиция Швеции завершила расследование стрельбы в школе в Эребру и пришла к выводу, что мотивом напавшего стала неудовлетворенность жизнью и желание покончить с РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:43:00+03:00
2025-05-16T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Полиция Швеции завершила расследование стрельбы в школе в Эребру и пришла к выводу, что мотивом напавшего стала неудовлетворенность жизнью и желание покончить с собой, сообщают в пятницу правоохранители. Стрельба в школе для обучения взрослых Campus Risbergska в Эребру произошла 4 февраля. По данным полиции, погибли семь женщин и трое мужчин в возрасте от 28 до 68 лет, шесть человек пострадали. Напавший покончил с собой, им оказался 35-летний Рикард Андерссон, который ранее посещал это учебное заведение. "В основе мотива лежит жизненная ситуация и вызванное ею разочарование. Мотивом, который мы видим, является его желание покончить с собой", - приводятся слова начальника операций полиции Хенрика Дальстрёма в сообщении полиции. По данным правоохранителей, преступник действовал в одиночку без идеологических или политических мотивов. "Тем не менее, в ходе расследования полиция могла упустить из виду важные элементы использования преступником интернета, поскольку мобильный телефон и два жестких диска подозреваемого отсутствуют и не могут быть проанализированы", - говорится в сообщении полиции. Полиция пришла к выводу, что напавший готовился к стрельбе с осени 2024 года: пытался продать вещи, искал информацию об уходе за оружием, купил боеприпасы и чехол для гитары, в котором он и пронес оружие в школу. Премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал преступление в школе самой страшной массовой стрельбой за всю историю страны.
https://ria.ru/20250514/kiev-2016806172.html
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в мире, швеция, ульф кристерссон
В мире, Швеция, Ульф Кристерссон
Шведская полиция назвала мотив напавшего на школу в Эребру
Шведская полиция: устроивший стрельбу в Эребру хотел покончить с жизнью
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Полиция Швеции завершила расследование стрельбы в школе в Эребру и пришла к выводу, что мотивом напавшего стала неудовлетворенность жизнью и желание покончить с собой, сообщают в пятницу правоохранители.
Стрельба в школе для обучения взрослых Campus Risbergska в Эребру произошла 4 февраля. По данным полиции, погибли семь женщин и трое мужчин в возрасте от 28 до 68 лет, шесть человек пострадали. Напавший покончил с собой, им оказался 35-летний Рикард Андерссон, который ранее посещал это учебное заведение.
"В основе мотива лежит жизненная ситуация и вызванное ею разочарование. Мотивом, который мы видим, является его желание покончить с собой", - приводятся слова начальника операций полиции Хенрика Дальстрёма в сообщении полиции.
По данным правоохранителей, преступник действовал в одиночку без идеологических или политических мотивов.
"Тем не менее, в ходе расследования полиция могла упустить из виду важные элементы использования преступником интернета, поскольку мобильный телефон и два жестких диска подозреваемого отсутствуют и не могут быть проанализированы", - говорится в сообщении полиции.
Полиция пришла к выводу, что напавший готовился к стрельбе с осени 2024 года: пытался продать вещи, искал информацию об уходе за оружием, купил боеприпасы и чехол для гитары, в котором он и пронес оружие в школу.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон
назвал преступление в школе самой страшной массовой стрельбой за всю историю страны.