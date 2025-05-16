https://ria.ru/20250516/politsija-2017321228.html

Шведская полиция назвала мотив напавшего на школу в Эребру

Шведская полиция назвала мотив напавшего на школу в Эребру - РИА Новости, 16.05.2025

Шведская полиция назвала мотив напавшего на школу в Эребру

Полиция Швеции завершила расследование стрельбы в школе в Эребру и пришла к выводу, что мотивом напавшего стала неудовлетворенность жизнью и желание покончить с РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:43:00+03:00

2025-05-16T12:43:00+03:00

2025-05-16T13:30:00+03:00

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швеция

ульф кристерссон

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Полиция Швеции завершила расследование стрельбы в школе в Эребру и пришла к выводу, что мотивом напавшего стала неудовлетворенность жизнью и желание покончить с собой, сообщают в пятницу правоохранители. Стрельба в школе для обучения взрослых Campus Risbergska в Эребру произошла 4 февраля. По данным полиции, погибли семь женщин и трое мужчин в возрасте от 28 до 68 лет, шесть человек пострадали. Напавший покончил с собой, им оказался 35-летний Рикард Андерссон, который ранее посещал это учебное заведение. "В основе мотива лежит жизненная ситуация и вызванное ею разочарование. Мотивом, который мы видим, является его желание покончить с собой", - приводятся слова начальника операций полиции Хенрика Дальстрёма в сообщении полиции. По данным правоохранителей, преступник действовал в одиночку без идеологических или политических мотивов. "Тем не менее, в ходе расследования полиция могла упустить из виду важные элементы использования преступником интернета, поскольку мобильный телефон и два жестких диска подозреваемого отсутствуют и не могут быть проанализированы", - говорится в сообщении полиции. Полиция пришла к выводу, что напавший готовился к стрельбе с осени 2024 года: пытался продать вещи, искал информацию об уходе за оружием, купил боеприпасы и чехол для гитары, в котором он и пронес оружие в школу. Премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал преступление в школе самой страшной массовой стрельбой за всю историю страны.

https://ria.ru/20250514/kiev-2016806172.html

https://ria.ru/20250505/strelba-2014970503.html

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в мире, швеция, ульф кристерссон