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В США умер подросток, пострадавший при стрельбе в Мэриленде
В США умер подросток, пострадавший при стрельбе в Мэриленде - РИА Новости, 07.09.2024
В США умер подросток, пострадавший при стрельбе в Мэриленде
Подросток, пострадавший в результате стрельбы в школе города Джоппатаун штата Мэриленд на востоке США, скончался, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T01:00
2024-09-07T01:00
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подросток, пострадавший в результате стрельбы в школе города Джоппатаун штата Мэриленд на востоке США, скончался, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на полицию округа Харфорд штата. В пятницу полиция округа Харфорд штата Мэриленд сообщала, что стрельба произошла в школе города Джоппатаун американского штата Мэриленд, 15-летний подросток был тяжело ранен. По данным полиции, инцидент произошел из-за драки в мужском туалете на первом этаже школы. Подозреваемый в стрельбе, 16-летний ученик школы, скрылся с места происшествия, но позднее был задержан. ABC News передает со ссылкой на шерифа полиции округа Харфорд Джеффа Галера, что раненый подросток скончался в больнице. "Подростка (раненого при стрельбе - ред.) доставили в медицинский центр. Он вскоре скончался в больнице", - сообщает телеканал со ссылкой на заявление шерифа, сделанное на встрече с журналистами. Телеканал добавляет со ссылкой на шерифа, что причина инцидента пока остается неизвестной. "Подозреваемый был известен правоохранительным органам, и полиция ранее уже приезжала на вызовы, связанным с происшествиями с участием подростка", - отмечает ABC News со ссылкой на полицию.
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в мире, мэриленд, сша
В США умер подросток, пострадавший при стрельбе в Мэриленде
ABC News: пострадавший при стрельбе в школе в штате Мэриленд умер в больнице
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Подросток, пострадавший в результате стрельбы в школе города Джоппатаун штата Мэриленд на востоке США, скончался, сообщил телеканал ABC News
со ссылкой на полицию округа Харфорд штата.
В пятницу полиция округа Харфорд штата Мэриленд сообщала, что стрельба произошла в школе города Джоппатаун американского штата Мэриленд, 15-летний подросток был тяжело ранен. По данным полиции, инцидент произошел из-за драки в мужском туалете на первом этаже школы. Подозреваемый в стрельбе, 16-летний ученик школы, скрылся с места происшествия, но позднее был задержан.
ABC News передает со ссылкой на шерифа полиции округа Харфорд Джеффа Галера, что раненый подросток скончался в больнице.
"Подростка (раненого при стрельбе - ред.) доставили в медицинский центр. Он вскоре скончался в больнице", - сообщает телеканал со ссылкой на заявление шерифа, сделанное на встрече с журналистами.
Телеканал добавляет со ссылкой на шерифа, что причина инцидента пока остается неизвестной.
"Подозреваемый был известен правоохранительным органам, и полиция ранее уже приезжала на вызовы, связанным с происшествиями с участием подростка", - отмечает ABC News со ссылкой на полицию.