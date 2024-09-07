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В США умер подросток, пострадавший при стрельбе в Мэриленде

В США умер подросток, пострадавший при стрельбе в Мэриленде - РИА Новости, 07.09.2024

В США умер подросток, пострадавший при стрельбе в Мэриленде

Подросток, пострадавший в результате стрельбы в школе города Джоппатаун штата Мэриленд на востоке США, скончался, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T01:00

2024-09-07T01:00

2024-09-07T01:00

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подросток, пострадавший в результате стрельбы в школе города Джоппатаун штата Мэриленд на востоке США, скончался, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на полицию округа Харфорд штата. В пятницу полиция округа Харфорд штата Мэриленд сообщала, что стрельба произошла в школе города Джоппатаун американского штата Мэриленд, 15-летний подросток был тяжело ранен. По данным полиции, инцидент произошел из-за драки в мужском туалете на первом этаже школы. Подозреваемый в стрельбе, 16-летний ученик школы, скрылся с места происшествия, но позднее был задержан. ABC News передает со ссылкой на шерифа полиции округа Харфорд Джеффа Галера, что раненый подросток скончался в больнице. "Подростка (раненого при стрельбе - ред.) доставили в медицинский центр. Он вскоре скончался в больнице", - сообщает телеканал со ссылкой на заявление шерифа, сделанное на встрече с журналистами. Телеканал добавляет со ссылкой на шерифа, что причина инцидента пока остается неизвестной. "Подозреваемый был известен правоохранительным органам, и полиция ранее уже приезжала на вызовы, связанным с происшествиями с участием подростка", - отмечает ABC News со ссылкой на полицию.

https://ria.ru/20240902/strelba-1970060196.html

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в мире, мэриленд, сша