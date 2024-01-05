https://ria.ru/20240105/strelba-1919754522.html

Полиция подтвердила гибель ученика школы в Айове, где произошла стрельба

Полиция подтвердила гибель ученика школы в Айове, где произошла стрельба - РИА Новости, 05.01.2024

Полиция подтвердила гибель ученика школы в Айове, где произошла стрельба

Американская полиция подтвердила гибель учащегося и ранение еще пяти человек при стрельбе в школе в городке Перри, штате Айова. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T00:11

2024-01-05T00:11

2024-01-05T09:56

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Американская полиция подтвердила гибель учащегося и ранение еще пяти человек при стрельбе в школе в городке Перри, штате Айова.Огонь открыл 17-летний ученик той же школы Дилан Батлер, который был вооружен помповым ружьем и пистолетом."Есть шестеро пострадавших, один из которых скончался", - сказал на пресс-конференции представитель следственного управления Митч Мортведт.В убитом опознали шестиклассника, среди раненых - четверо школьников и один сотрудник школьной администрации.Стрелявшего полицейские нашли с ранением, которое он причинил себе сам. О его состоянии не сообщается. СМИ писали, что действовавший в одиночку преступник скончался.В здании школы полицейские также обнаружили несработавшее самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено.Стрельба произошла перед началом первого учебного дня после зимних каникул, из-за чего в школе было сравнительно мало учащихся, говорят сотрудники правоохранительных органов.

https://ria.ru/20231227/priznanie-1918582854.html

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