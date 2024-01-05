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Полиция подтвердила гибель ученика школы в Айове, где произошла стрельба - РИА Новости, 05.01.2024
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00:11 05.01.2024 (обновлено: 09:56 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/strelba-1919754522.html
Полиция подтвердила гибель ученика школы в Айове, где произошла стрельба
Полиция подтвердила гибель ученика школы в Айове, где произошла стрельба - РИА Новости, 05.01.2024
Полиция подтвердила гибель ученика школы в Айове, где произошла стрельба
Американская полиция подтвердила гибель учащегося и ранение еще пяти человек при стрельбе в школе в городке Перри, штате Айова. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T00:11
2024-01-05T09:56
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Американская полиция подтвердила гибель учащегося и ранение еще пяти человек при стрельбе в школе в городке Перри, штате Айова.Огонь открыл 17-летний ученик той же школы Дилан Батлер, который был вооружен помповым ружьем и пистолетом."Есть шестеро пострадавших, один из которых скончался", - сказал на пресс-конференции представитель следственного управления Митч Мортведт.В убитом опознали шестиклассника, среди раненых - четверо школьников и один сотрудник школьной администрации.Стрелявшего полицейские нашли с ранением, которое он причинил себе сам. О его состоянии не сообщается. СМИ писали, что действовавший в одиночку преступник скончался.В здании школы полицейские также обнаружили несработавшее самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено.Стрельба произошла перед началом первого учебного дня после зимних каникул, из-за чего в школе было сравнительно мало учащихся, говорят сотрудники правоохранительных органов.
https://ria.ru/20231227/priznanie-1918582854.html
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айова, в мире
Айова, В мире
Полиция подтвердила гибель ученика школы в Айове, где произошла стрельба

Полиция США: при стрельбе в школе в Айове погиб ученик, еще пять человек ранены

© AP Photo / Andrew HarnikПолиция недалеко от места стрельбы в средней школе в городке Перри в Айове. 4 января 2024
Полиция недалеко от места стрельбы в средней школе в городке Перри в Айове. 4 января 2024 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Полиция недалеко от места стрельбы в средней школе в городке Перри в Айове. 4 января 2024
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Американская полиция подтвердила гибель учащегося и ранение еще пяти человек при стрельбе в школе в городке Перри, штате Айова.
Огонь открыл 17-летний ученик той же школы Дилан Батлер, который был вооружен помповым ружьем и пистолетом.
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"Есть шестеро пострадавших, один из которых скончался", - сказал на пресс-конференции представитель следственного управления Митч Мортведт.
В убитом опознали шестиклассника, среди раненых - четверо школьников и один сотрудник школьной администрации.
Стрелявшего полицейские нашли с ранением, которое он причинил себе сам. О его состоянии не сообщается. СМИ писали, что действовавший в одиночку преступник скончался.
В здании школы полицейские также обнаружили несработавшее самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено.
Стрельба произошла перед началом первого учебного дня после зимних каникул, из-за чего в школе было сравнительно мало учащихся, говорят сотрудники правоохранительных органов.
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