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В Австрии произошла стрельба в школе, есть погибшие

В Австрии произошла стрельба в школе, есть погибшие - РИА Новости, 10.06.2025

В Австрии произошла стрельба в школе, есть погибшие

В австрийском Граце ученик устроил стрельбу в школе. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:36:00+03:00

2025-06-10T12:36:00+03:00

2025-06-10T15:10:00+03:00

в мире

австрия

грац

нападение на школу в граце

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ВЕНА, 10 июн — РИА Новости. В австрийском Граце ученик устроил стрельбу в школе. Главное:

австрия

грац

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2025

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Полиция и скорые около школы в австрийском Граце, где ученик напал на одноклассников Полиция и скорые около школы в австрийском Граце, где ученик напал на одноклассников 2025-06-10T12:36 true PT0M49S

Эвакуация учеников из австрийской школы СМИ публикуют кадры эвакуации учеников из австрийского Граца, где школьник открыл стрельбу. Как заявляется, все происходило "под защитой вооруженных до зубов полицейских". По последним официальным данным, в результате стрельбы погибли 8 человек, из них семеро – дети. Однако, как утверждают некоторые СМИ, число жертв возросло до 11. 2025-06-10T12:36 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австрия, грац, нападение на школу в граце