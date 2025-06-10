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В Австрии произошла стрельба в школе, есть погибшие - РИА Новости, 10.06.2025
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12:36 10.06.2025 (обновлено: 15:10 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/napadenie-2021978318.html
В Австрии произошла стрельба в школе, есть погибшие
В Австрии произошла стрельба в школе, есть погибшие - РИА Новости, 10.06.2025
В Австрии произошла стрельба в школе, есть погибшие
В австрийском Граце ученик устроил стрельбу в школе. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:36:00+03:00
2025-06-10T15:10:00+03:00
в мире
австрия
грац
нападение на школу в граце
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ВЕНА, 10 июн — РИА Новости. В австрийском Граце ученик устроил стрельбу в школе. Главное:
австрия
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Полиция и скорые около школы в австрийском Граце, где ученик напал на одноклассников
Полиция и скорые около школы в австрийском Граце, где ученик напал на одноклассников
2025-06-10T12:36
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Эвакуация учеников из австрийской школы
СМИ публикуют кадры эвакуации учеников из австрийского Граца, где школьник открыл стрельбу. Как заявляется, все происходило "под защитой вооруженных до зубов полицейских". По последним официальным данным, в результате стрельбы погибли 8 человек, из них семеро – дети. Однако, как утверждают некоторые СМИ, число жертв возросло до 11.
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в мире, австрия, грац, нападение на школу в граце
В мире, Австрия, Грац, Нападение на школу в Граце

В Австрии произошла стрельба в школе, есть погибшие

© AP Photo / Kleine ZeitungСотрудники полиции на месте стрельбы в Граце, Австрия
Сотрудники полиции на месте стрельбы в Граце, Австрия - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Kleine Zeitung
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ВЕНА, 10 июн — РИА Новости. В австрийском Граце ученик устроил стрельбу в школе.
Главное:
  • погибли десять человек, включая нападавшего;
  • семеро из погибших — дети;
  • госпитализировали 28 пострадавших, четверо из них в критическом состоянии, у некоторых огнестрельные ранения головы;
  • среди тяжелораненых есть как учащиеся, так и преподаватели;
  • нападение совершил ученик средней школы BORG на улице Dreierschützengasse, передал телеканал ORF со ссылкой на полицию;
  • при этом, по данным газет Kurier и Kronen Zeitung, в преступлении подозревают 22-летнего выпускника школы;
  • нападавший открыл огонь в двух классах, злоумышленника ликвидировали;
  • у преступника было с собой короткоствольное и длинноствольное оружие, предположительно, дробовик;
  • в районе школы прошла масштабная полицейская операция;
© AP Photo / Kleine ZeitungСпасатели на месте стрельбы в Граце, Австрия
Спасатели на месте стрельбы в Граце, Австрия - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Kleine Zeitung
Спасатели на месте стрельбы в Граце, Австрия
  • на место происшествия направили несколько подразделений австрийского спецназа Cobra;
  • школу эвакуировали, всех доставили в безопасное место, силовики взяли ситуацию под контроль;
  • СМИ со ссылкой на полицию пишут, что нападавший, предположительно, был жертвой издевательств;
 
В миреАвстрияГрацНападение на школу в Граце
 
 
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