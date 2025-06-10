В Австрии произошла стрельба в школе, есть погибшие
© AP Photo / Kleine ZeitungСотрудники полиции на месте стрельбы в Граце, Австрия
© AP Photo / Kleine Zeitung
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ВЕНА, 10 июн — РИА Новости. В австрийском Граце ученик устроил стрельбу в школе.
Главное:
- погибли десять человек, включая нападавшего;
- семеро из погибших — дети;
- госпитализировали 28 пострадавших, четверо из них в критическом состоянии, у некоторых огнестрельные ранения головы;
- среди тяжелораненых есть как учащиеся, так и преподаватели;
- нападение совершил ученик средней школы BORG на улице Dreierschützengasse, передал телеканал ORF со ссылкой на полицию;
- при этом, по данным газет Kurier и Kronen Zeitung, в преступлении подозревают 22-летнего выпускника школы;
- нападавший открыл огонь в двух классах, злоумышленника ликвидировали;
- у преступника было с собой короткоствольное и длинноствольное оружие, предположительно, дробовик;
- в районе школы прошла масштабная полицейская операция;
© AP Photo / Kleine ZeitungСпасатели на месте стрельбы в Граце, Австрия
© AP Photo / Kleine Zeitung
Спасатели на месте стрельбы в Граце, Австрия
- на место происшествия направили несколько подразделений австрийского спецназа Cobra;
- школу эвакуировали, всех доставили в безопасное место, силовики взяли ситуацию под контроль;
- СМИ со ссылкой на полицию пишут, что нападавший, предположительно, был жертвой издевательств;