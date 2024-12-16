https://ria.ru/20241216/shkola-1989561584.html
При стрельбе в христианской школе в Висконсине погибли четыре человека
При стрельбе в христианской школе в Висконсине погибли четыре человека - РИА Новости, 16.12.2024
При стрельбе в христианской школе в Висконсине погибли четыре человека
По меньшей мере четыре человека погибли, пятеро пострадали при стрельбе в христианской школе в городе Мэдисон американского штата Висконсин, сообщает телеканал... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T21:43
2024-12-16T21:43
2024-12-16T21:55
в мире
висконсин
мэдисон
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989555810_0:413:715:815_1920x0_80_0_0_d76951a60d977bb913512adc255c4a9f.jpg
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, пятеро пострадали при стрельбе в христианской школе в городе Мэдисон американского штата Висконсин, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.Ранее СМИ со ссылкой на местную полицию сообщали, что подозреваемый в нападении со стрельбой в христианской школе в Мэдисоне "мертв"."По меньшей мере четыре человека погибли и еще пятеро пострадали в результате стрельбы в школе в Мэдисоне", - говорится в сообщении телеканала.Первоначально полиция сообщила о двоих погибших, но затем поступили новые данные, указывает телеканал.Согласно полиции, подозреваемый в нападении был несовершеннолетним.Правоохранители пока не сообщили, были ли погибшие при стрельбе сотрудниками или учащимися учебного заведения, добавляет телеканал.
https://ria.ru/20241205/strelba-1987433950.html
https://ria.ru/20240907/strelba-1971198707.html
висконсин
мэдисон
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989555810_0:419:716:955_1920x0_80_0_0_39cc4fe5bd4bc4099fe11637a747b4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, висконсин, мэдисон, сша
В мире, Висконсин, Мэдисон, США
При стрельбе в христианской школе в Висконсине погибли четыре человека
При стрельбе в школе в Висконсине погибли четыре человека, пятеро пострадали