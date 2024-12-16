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При стрельбе в христианской школе в Висконсине погибли четыре человека

При стрельбе в христианской школе в Висконсине погибли четыре человека - РИА Новости, 16.12.2024

При стрельбе в христианской школе в Висконсине погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли, пятеро пострадали при стрельбе в христианской школе в городе Мэдисон американского штата Висконсин, сообщает телеканал... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T21:43

2024-12-16T21:43

2024-12-16T21:55

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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, пятеро пострадали при стрельбе в христианской школе в городе Мэдисон американского штата Висконсин, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.Ранее СМИ со ссылкой на местную полицию сообщали, что подозреваемый в нападении со стрельбой в христианской школе в Мэдисоне "мертв"."По меньшей мере четыре человека погибли и еще пятеро пострадали в результате стрельбы в школе в Мэдисоне", - говорится в сообщении телеканала.Первоначально полиция сообщила о двоих погибших, но затем поступили новые данные, указывает телеканал.Согласно полиции, подозреваемый в нападении был несовершеннолетним.Правоохранители пока не сообщили, были ли погибшие при стрельбе сотрудниками или учащимися учебного заведения, добавляет телеканал.

https://ria.ru/20241205/strelba-1987433950.html

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