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Биография Сергея Глазьева

Биография Сергея Глазьева - РИА Новости, 17.04.2025

Биография Сергея Глазьева

Российский государственный деятель Сергей Юрьевич Глазьев родился 1 января 1961 года в Запорожье Украинской ССР. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:17:00+03:00

2025-04-17T15:17:00+03:00

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Российский государственный деятель Сергей Юрьевич Глазьев родился 1 января 1961 года в Запорожье Украинской ССР.В 1983 году с отличием окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности "экономист-кибернетик", затем аспирантуру Центрального экономико-математического института АН СССР (ныне – Центральный экономико-математический институт РАН, ЦЭМИ РАН). Доктор экономических наук (1990). Профессор (1999).С 1986 по 1991 годы прошел путь от младшего сотрудника до заведующего лабораторией ЦЭМИ АН СССР.В 1991-1992 годах – первый заместитель председателя комитета внешнеэкономических связей РФ, первый заместитель министра внешнеэкономических связей России.С 1992 по 1993 год был министром внешнеэкономических связей России.С октября по декабрь 1993 года – ведущий научный сотрудник, исполняющий обязанности заведующего лабораторией ЦЭМИ Российской академии наук.В 1994-1995 годах был депутатом Государственной думы Iсозыва, председателем комитета по экономической политике.С августа по декабрь 1996 года работал начальником управления экономической безопасности аппарата Совета безопасности РФ.С 1996 по 1999 год – начальник Информационно-аналитического управления аппарата Совета Федерации РФ.В 2000-2003 годах был депутатом Государственной думы III созыва, председателем комитета по экономической политике и предпринимательству, с ноября 2002 года работал в комитете по кредитным организациям и финансовым рынкам.В июне 2002 года Координационный совет Народно-патриотического союза России (НПСР) выдвинул кандидатуру Сергея Глазьева на выборах губернатора Красноярского края. По итогам первого тура выборов, прошедшего в сентябре 2002 года, занял третье место с 21,44% голосов избирателей. Во втором туре поддержал кандидатуру действующего на тот момент губернатора Александра Хлопонина. В 2003 году на выборах в Госдуму IV созыва Глазьев организовал и возглавил избирательный блок "Народно-патриотический союз "Родина", который получил поддержку 9,1% избирателей и сформировал одноименную фракцию в Госдуме. С декабря 2003 года по 2007 год - депутат Госдумы IV созыва, член комитета по бюджету и налогам, с середины 2006 года и до завершения работы Госдумы четвертого созыва был членом комитета по охране здоровья.В 2004 году Глазьев принял участие в выборах президента России, на которых занял третье место с 4,1% голосов (2,8 миллиона избирателей).В апреле 2004 года возглавил Общероссийское общественное объединение "За достойную жизнь", созданное на основе организации сторонников Народно-патриотического союза "Родина".В ноябре 2008 года стал заместителем генерального секретаря Евразийского экономического сообщества.С 2009 по 2012 год занимал должность ответственного секретаря Комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.30 июля 2012 года Глазьев был назначен советником президента России. На него были возложены обязанности по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, направленной на развитие евразийской интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства РФ, Белоруссии и Казахстана. В июне 2018 года был переназначен на эту должность.7 октября 2019 года президент России Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника. С 1 октября 2019 года по сентябрь 2024 года Глазьев был министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.В январе 2025 года Глазьев был назначен заместителем госсекретаря Союзного государства. 17 апреля 2025 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Сергей Глазьев станет новым государственным секретарем Союзного государства Белоруссии и России. Сергей Глазьев занимается научной и преподавательской деятельностью.Возглавляет кафедру экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления.Является заведующим кафедрой теории и методологии государственного и муниципального управления факультета государственного управления МГУ. Главный научный сотрудник Факультета социальных наук Центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ (2025)Сергей Глазьев – академик отделения общественных наук (экономика) РАН (2008), член-корреспондент РАН (2000).Председатель научного совета "Стратегия управления национальным имуществом" и научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, член комитета по системному анализу.Сфера его научных интересов включает разработку теории долгосрочного экономического развития как процесса последовательного замещения технологических укладов; стратегии долгосрочного развития российской экономики в условиях глобальных технологических изменений; методологических вопросов формирования зоны свободной торговли и единого экономического пространства в СНГ, экономических последствий присоединения России к ВТО и пр.Автор более 300 научных работ, среди которых – монографии "Теория долгосрочного технико-экономического развития" (1993), "Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса" (2010), "Уроки очередной российской революции: крах либеральной утопии и шанс на "экономическое чудо" (2011), "Украинская катастрофа" (2015), "Экономика будущего" (2016), "Последняя мировая война. США начинают и проигрывают" (2016), "Битва за лидерство в XXI веке" (2017), "Рывок в будущее" (2018).Действительный государственный советник РФ II класса (1997).Награжден орденами Дружбы (2011), Почета (2024) и другими наградами.Женат, двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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