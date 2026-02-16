Рейтинг@Mail.ru
Глазьев назвал важную задачу Союзного государства
23:14 16.02.2026
Глазьев назвал важную задачу Союзного государства
Глазьев назвал важную задачу Союзного государства
Укрепление общности России и Белоруссии является одной из важнейших задач Союзного государства (СГ) на фоне попыток врагов оторвать две страны друг от друга
россия, белоруссия, сергей глазьев, союзное государство
Россия, Белоруссия, Сергей Глазьев, Союзное государство
Глазьев назвал важную задачу Союзного государства

Глазьев назвал укрепление общности России и Белоруссии важнейшей задачей СГ

Государственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Укрепление общности России и Белоруссии является одной из важнейших задач Союзного государства (СГ) на фоне попыток врагов оторвать две страны друг от друга, заявил госсекретарь СГ Сергей Глазьев.
"Сохранение и укрепление нашей общности, о чем сегодня (на встрече с Глазьевым в Минске президент Белоруссии - ред.) Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) много говорил, это важнейшая задача, в том числе Союзного государства", - сказал госсекретарь в интервью телеканалу "Первый информационный".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Лукашенко рассказал о проблемах перед заседанием Высшего госсовета СГ
Вчера, 14:39
Глазьев напомнил, что и Лукашенко, и президент России Владимир Путин многократно подчеркивали, что жители РФ и Белоруссии - один народ.
"Сегодня Александр Григорьевич об этом снова сказал, что формула "один народ - два суверенных государства", она очень хорошо работает. И задача Союзного государства заключается в том, чтобы, во-первых, обеспечить единство прав граждан, чтобы наши граждане себя чувствовали комфортно, пользуясь всеми благами, гарантиями и возможностями, находясь на территории друг друга", - сказал госсекретарь.
Он рассказал, что в СГ работает группа по равным правам, в рамках которой рассматриваются остающиеся проблемы. "Но этих проблем очень буквально мало. Они носят технический характер. И наша работа по реализации этой политической воли наших руководителей, она в принципе обеспечивает равенство прав", - заявил Глазьев.
"Вторая задача заключается в том, чтобы создать условия для развития. То есть мы опираемся на наше общее прошлое, на наши общие достижения. На то, что в течение многих веков мы были вместе и вместе строили свое хозяйство, развивались. Нам нужно общее понимание будущего, общая перспектива развития. Поэтому очень важно сейчас в рамках Союзного государства в ближайшую трехлетку создать платформу для уверенного развития в средней и долгосрочной перспективе", - указал государственный секретарь СГ.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Глазьев: меморандум о создании ВСМ Минск — Москва могут подписать в феврале
Вчера, 22:17
Глазьев отметил, что риторика об отрыве Белоруссии от России направлена врагами двух стран на то, чтобы создать ситуацию, аналогичную сложившейся вокруг Украины.
"Последствия (подобных действий - ред.) мы видим на Украине. Что значит оторвать, допустим, Украину от России? Это же много крови, как мы видим. Это первое. Второе – это разруха. И по истории Украины мы видим, что те исторические эпохи, когда Украину отрывали от России, они называются руинами. Потому что ничего кроме разрухи, нищеты, боли и смерти это не дает, так как мы один народ", - заявил госсекретарь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Лукашенко надеется, что Россия не отвернется от Белоруссии
Вчера, 13:59
 
Россия, Белоруссия, Сергей Глазьев, Союзное государство
 
 
