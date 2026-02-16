Глазьев назвал важную задачу Союзного государства

МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Укрепление общности России и Белоруссии является одной из важнейших задач Союзного государства (СГ) на фоне попыток врагов оторвать две страны друг от друга, заявил госсекретарь СГ Сергей Глазьев.

"Сохранение и укрепление нашей общности, о чем сегодня (на встрече с Глазьевым Минске президент Белоруссии - ред.) Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) много говорил, это важнейшая задача, в том числе Союзного государства", - сказал госсекретарь в интервью телеканалу " Первый информационный ".

Глазьев напомнил, что и Лукашенко, и президент России Владимир Путин многократно подчеркивали, что жители РФ и Белоруссии - один народ.

"Сегодня Александр Григорьевич об этом снова сказал, что формула "один народ - два суверенных государства", она очень хорошо работает. И задача Союзного государства заключается в том, чтобы, во-первых, обеспечить единство прав граждан, чтобы наши граждане себя чувствовали комфортно, пользуясь всеми благами, гарантиями и возможностями, находясь на территории друг друга", - сказал госсекретарь.

Он рассказал, что в СГ работает группа по равным правам, в рамках которой рассматриваются остающиеся проблемы. "Но этих проблем очень буквально мало. Они носят технический характер. И наша работа по реализации этой политической воли наших руководителей, она в принципе обеспечивает равенство прав", - заявил Глазьев.

"Вторая задача заключается в том, чтобы создать условия для развития. То есть мы опираемся на наше общее прошлое, на наши общие достижения. На то, что в течение многих веков мы были вместе и вместе строили свое хозяйство, развивались. Нам нужно общее понимание будущего, общая перспектива развития. Поэтому очень важно сейчас в рамках Союзного государства в ближайшую трехлетку создать платформу для уверенного развития в средней и долгосрочной перспективе", - указал государственный секретарь СГ.

Глазьев отметил, что риторика об отрыве Белоруссии от России направлена врагами двух стран на то, чтобы создать ситуацию, аналогичную сложившейся вокруг Украины