Лукашенко рассказал, как передал представителям Франции "месседж" от Путина
15:12 16.02.2026 (обновлено: 15:44 16.02.2026)
Лукашенко рассказал, как передал представителям Франции "месседж" от Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передавал побывавшим в Минске представителям Франции послание от президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 16.02.2026
в мире, франция, минск, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, сергей глазьев, обсе
В мире, Франция, Минск, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Сергей Глазьев, ОБСЕ
Лукашенко рассказал, как передал представителям Франции "месседж" от Путина

© Фото : Пресс-служба президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передавал побывавшим в Минске представителям Франции послание от президента РФ Владимира Путина.
"Французы сюда приезжали. Я передавал им месседж не только от себя, но и от (президента России Владимира) Путина", - приводит агентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.
По словам Лукашенко, президент Франции Эммануэль Макрон одумался и на закате карьеры решил устанавливать контакты с Россией. "Я был в эпицентре этого. Некоторые вопросы прямо через меня решались", - рассказал Лукашенко. Белорусский лидер напомнил о попытках президента США Дональда Трампа продвинуть вопрос украинского урегулирования. "А им (в Европе - ред.) не надо это", - указал он.
По мнению белорусского лидера, в сложившейся ситуации "утихомирить" ситуацию в европейском регионе можно было бы, задействовав ресурсы ОБСЕ, однако этого не происходит. "Что сделала ОБСЕ, чтобы у нас в Европе спокойная, бесконфликтная была ситуация?" - задался Лукашенко вопросом, ответ на который очевиден.
Президент Белоруссии указал, что Западная Европа отказывается от сотрудничества с Москвой и Минском даже вопреки собственной выгоде. "Единственно, с кем они могли общаться, дружить и разговаривать - сказано мною год или полгода тому назад - Россия. Здесь - ресурсы, у вас - высочайшие технологии. Давайте вместе сотрудничать. Вот это - евразийский регион, и это была бы самая мощная организация", - сказал Лукашенко, отметив нежелание Евросоюза идти по такому пути.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Разговор с Путиным вызвал много конспирологических теорий, заявил Лукашенко
Вчера, 12:45
 
