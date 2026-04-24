Глазьев рассказал о встречах представителей российских регионов с Лукашенко

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Представители различных регионов России практически каждую неделю посещают столицу Белоруссии, чтобы провести встречу с главой республики Александром Лукашенко и представить собственные возможности, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев.

"Практически каждую неделю тот или иной российский регион приезжает в столицу Белоруссии, встречается с президентом Белоруссии - главой высшего государства Совета союзного государства Александром Григорьевичем Лукашенко, и втягивается в нашу кооперацию, делится своими возможностями, расширяет потенциальный спрос на нашу отечественную продукцию", - сказал Глазьев на конференции, посвященной повышению эффективности научного потенциала российских регионов для развития их инфраструктуры.