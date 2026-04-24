Глазьев рассказал о встречах представителей российских регионов с Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2026
16:38 24.04.2026 (обновлено: 16:40 24.04.2026)
Глазьев рассказал о встречах представителей российских регионов с Лукашенко

Глазьев: представители российских регионов еженедельно ездят в Минск

Сергей Глазьев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители различных регионов России практически каждую неделю посещают столицу Белоруссии.
  • Цель визитов — встречи с главой республики Александром Лукашенко и представление собственных возможностей.
  • Глазьев подчеркнул значимость крепких межрегиональных отношений для экономического развития.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Представители различных регионов России практически каждую неделю посещают столицу Белоруссии, чтобы провести встречу с главой республики Александром Лукашенко и представить собственные возможности, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев.
"Практически каждую неделю тот или иной российский регион приезжает в столицу Белоруссии, встречается с президентом Белоруссии - главой высшего государства Совета союзного государства Александром Григорьевичем Лукашенко, и втягивается в нашу кооперацию, делится своими возможностями, расширяет потенциальный спрос на нашу отечественную продукцию", - сказал Глазьев на конференции, посвященной повышению эффективности научного потенциала российских регионов для развития их инфраструктуры.
Он также отметил, что в настоящее время практически в каждом российском регионе РФ можно встретить белорусскую продукцию, что подчеркивает значимость крепких межрегиональных отношений. "Вот это укрепление межрегиональных связей имеет огромное значение для нашего дальнейшего экономического развития", - подчеркнул Глазьев.
Заседание организационного комитета российско-белорусской патриотической экспедиции Код Непокоренных в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Экспедиция "Код Непокоренных" соединит девять городов России и Белоруссии
21 апреля, 19:30
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссияБелоруссияРоссияСергей ГлазьевАлександр Лукашенко
 
 
