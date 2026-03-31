Объем товарооборота России и Белоруссии продолжит расти, заявил Глазьев
Объем товарооборота России и Белоруссии продолжит расти, заявил Глазьев - РИА Новости, 31.03.2026
Объем товарооборота России и Белоруссии продолжит расти, заявил Глазьев
Объем товарооборота России и Белоруссии, стабильно превышающий 50 миллиардов долларов в год, как ожидается, продолжит расти, рассказал госсекретарь Союзного... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T12:42:00+03:00
2026-03-31T12:42:00+03:00
2026-03-31T12:42:00+03:00
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, сергей глазьев, союзное государство
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Сергей Глазьев, Союзное государство
Объем товарооборота России и Белоруссии продолжит расти, заявил Глазьев
Госсекретарь Союзного государства рассказал о росте товарооборота с Белоруссией
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Объем товарооборота России и Белоруссии, стабильно превышающий 50 миллиардов долларов в год, как ожидается, продолжит расти, рассказал госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев.
В 2025 году общий объем товарооборота между Россией и Белоруссией составил 51,9 миллиарда долларов, следует из справочных материалов пресс-службы Кремля к февральскому заседанию высшего госсовета Союзного государства.
"Объем (товарооборота - ред.) уже превышает устойчиво 50 миллиардов долларов (в год - ред.), будет расти и дальше по прогнозам", - сказал Глазьев журналистам на пресс-конференции.
Он добавил, что взаимная торговля России и Белоруссии опирается на расширение интеграционных связей между странами.