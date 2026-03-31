Объем товарооборота России и Белоруссии продолжит расти, заявил Глазьев

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Объем товарооборота России и Белоруссии, стабильно превышающий 50 миллиардов долларов в год, как ожидается, продолжит расти, рассказал госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев.

В 2025 году общий объем товарооборота между Россией и Белоруссией составил 51,9 миллиарда долларов, следует из справочных материалов пресс-службы Кремля к февральскому заседанию высшего госсовета Союзного государства.

"Объем (товарооборота - ред.) уже превышает устойчиво 50 миллиардов долларов (в год - ред.), будет расти и дальше по прогнозам", - сказал Глазьев журналистам на пресс-конференции.