Сергей Глазьев и Василий Анохин провели рабочую встречу

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев встретился с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, они обсудили возведение туристско-информационного центра Союза Беларуси и России, подготовку к XIV Форуму регионов и дальнейшее сотрудничество Смоленщины и Белоруссии.

Анохин отметил, что туристско-информационный центр разместится в здании бывшего кинотеатра "Октябрь" на площади Победы в Смоленске . Здесь появятся современные выставочные и общественные пространства, конференц-зал, коворкинг, экспозиция, посвященная истории, культуре и туристическому потенциалу регионов России и Белоруссии.

Глава региона подчеркнул, что центр станет площадкой для проведения совместных мероприятий и поможет познакомить жителей и гостей с возможностями Союзного государства.

« "Со своей стороны делаем все необходимое, чтобы как можно скорее завершить его реализацию: проектная документация подготовлена, получены необходимые согласования, чтобы приступать к реконструкции", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".

Также речь шла также о подготовке Смоленска к проведению XIV Форума регионов России и Белоруссии в 2028 году.

"Для нашего региона это одно из ключевых международных событий ближайших лет. Форум традиционно объединяет представителей органов власти, бизнеса, общественных организаций и молодежных объединений двух стран, а его решения становятся основой для новых совместных проектов. Уверен, что накопленный нами опыт проведения масштабных мероприятий позволит организовать его на высоком уровне", – сказал Анохин.

Стороны обсудили и другие направления сотрудничества региона и Белоруссии. Связи укрепляются в сферах молодежной политики, образования, культуры и спорта, развиваются туристические маршруты и транспортная доступность. Например, c апреля этого года возобновлено пригородное железнодорожное сообщение между Смоленском, Витебском и Оршей.

Также Анохин отметил, что Белоруссия – главный внешнеторговый партнер Смоленской области, на ее долю приходится почти 70% внешнеторгового оборота региона. Благодаря этой кооперации Смоленщине удалось сохранить устойчивые темпы развития экономики даже в условиях внешних ограничений, подчеркнул губернатор. Продолжается реализация совместных проектов в промышленности, дорожном строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и агропромышленном комплексе, развивается инвестиционное сотрудничество.