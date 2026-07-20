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Сергей Глазьев и Василий Анохин провели рабочую встречу - РИА Новости, 20.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:53 20.07.2026
Сергей Глазьев и Василий Анохин провели рабочую встречу

Сергей Глазьев встретился с главой Смоленской области Василием Анохиным

© Фото : Василий Анохин/TelegramГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев встретился с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, они обсудили возведение туристско-информационного центра Союза Беларуси и России, подготовку к XIV Форуму регионов и дальнейшее сотрудничество Смоленщины и Белоруссии.
Анохин отметил, что туристско-информационный центр разместится в здании бывшего кинотеатра "Октябрь" на площади Победы в Смоленске. Здесь появятся современные выставочные и общественные пространства, конференц-зал, коворкинг, экспозиция, посвященная истории, культуре и туристическому потенциалу регионов России и Белоруссии.
Глава региона подчеркнул, что центр станет площадкой для проведения совместных мероприятий и поможет познакомить жителей и гостей с возможностями Союзного государства.
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"Со своей стороны делаем все необходимое, чтобы как можно скорее завершить его реализацию: проектная документация подготовлена, получены необходимые согласования, чтобы приступать к реконструкции", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
Также речь шла также о подготовке Смоленска к проведению XIV Форума регионов России и Белоруссии в 2028 году.
"Для нашего региона это одно из ключевых международных событий ближайших лет. Форум традиционно объединяет представителей органов власти, бизнеса, общественных организаций и молодежных объединений двух стран, а его решения становятся основой для новых совместных проектов. Уверен, что накопленный нами опыт проведения масштабных мероприятий позволит организовать его на высоком уровне", – сказал Анохин.
Стороны обсудили и другие направления сотрудничества региона и Белоруссии. Связи укрепляются в сферах молодежной политики, образования, культуры и спорта, развиваются туристические маршруты и транспортная доступность. Например, c апреля этого года возобновлено пригородное железнодорожное сообщение между Смоленском, Витебском и Оршей.
Также Анохин отметил, что Белоруссия – главный внешнеторговый партнер Смоленской области, на ее долю приходится почти 70% внешнеторгового оборота региона. Благодаря этой кооперации Смоленщине удалось сохранить устойчивые темпы развития экономики даже в условиях внешних ограничений, подчеркнул губернатор. Продолжается реализация совместных проектов в промышленности, дорожном строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и агропромышленном комплексе, развивается инвестиционное сотрудничество.
"Смоленскую область и Республику Беларусь связывают не только общая история и добрососедство, но и высокий уровень взаимного доверия. Именно поэтому сегодня на Смоленской земле реализуются проекты, имеющие значение для всего Союзного государства. Продолжим совместную работу, создавая новые возможности для развития наших регионов", – сказал Анохин.
 
Смоленская областьБелоруссияСмоленскСергей ГлазьевВасилий АнохинРоссия
 
 
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