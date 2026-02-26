Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия будут укреплять сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:08 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/rossija-2076938120.html
Россия и Белоруссия будут укреплять сотрудничество в сфере безопасности
Россия и Белоруссия будут укреплять сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости, 26.02.2026
Россия и Белоруссия будут укреплять сотрудничество в сфере безопасности
РФ и Белоруссия будут укреплять сотрудничество в сфере безопасности на фоне милитаристских настроений в странах Запада, заявил госсекретарь Союзного государства РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:08:00+03:00
2026-02-26T17:08:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
москва
сергей глазьев
союзное государство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937164673_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_2dc88912908575fc9b41afccd76298b1.jpg
https://ria.ru/20260226/belorussiya-2076937723.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937164673_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_829e473f50728e592ffa8c3df085add1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, москва, сергей глазьев, союзное государство
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Москва, Сергей Глазьев, Союзное государство
Россия и Белоруссия будут укреплять сотрудничество в сфере безопасности

Глазьев: Россия и Белоруссия будут укреплять сотрудничество в сфере безопасности

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. РФ и Белоруссия будут укреплять сотрудничество в сфере безопасности на фоне милитаристских настроений в странах Запада, заявил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев.
"Мы дальше будем укреплять сотрудничество в этом направлении", - сказал Глазьев журналистам по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое прошло в Москве в четверг.
Отвечая на вопрос о милитаристских настроениях стран, находящихся у западных границ Союзного государства, Глазьев отметил, что "они вызывают, безусловно, беспокойство у всех".
"Эта необоснованная агрессивность, эскалация напряженности требуют укрепления нашей обороноспособности и безопасности. Наши главы государства об этом сегодня говорили в своем вступительном слове", - подчеркнул он.
Госсекретарь напомнил, что в Союзном государстве реализуются четыре программы в области обороны, безопасности, обмена информацией и защиты информации.
"Вносим свой вклад как Союзное государство в решение этих задач", - констатировал он.
Сергей Глазьев - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Глазьев рассказал, когда могут запустить электропоезда до Витебска
Вчера, 17:06
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияМоскваСергей ГлазьевСоюзное государство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала