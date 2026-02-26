Россия и Белоруссия будут укреплять сотрудничество в сфере безопасности

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. РФ и Белоруссия будут укреплять сотрудничество в сфере безопасности на фоне милитаристских настроений в странах Запада, заявил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев.

"Мы дальше будем укреплять сотрудничество в этом направлении", - сказал Глазьев журналистам по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое прошло в Москве в четверг.

Отвечая на вопрос о милитаристских настроениях стран, находящихся у западных границ Союзного государства, Глазьев отметил, что "они вызывают, безусловно, беспокойство у всех".

"Эта необоснованная агрессивность, эскалация напряженности требуют укрепления нашей обороноспособности и безопасности. Наши главы государства об этом сегодня говорили в своем вступительном слове", - подчеркнул он.

Госсекретарь напомнил, что в Союзном государстве реализуются четыре программы в области обороны, безопасности, обмена информацией и защиты информации.