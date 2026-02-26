https://ria.ru/20260226/rossija-2076938120.html
Россия и Белоруссия будут укреплять сотрудничество в сфере безопасности
Россия и Белоруссия будут укреплять сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости, 26.02.2026
РФ и Белоруссия будут укреплять сотрудничество в сфере безопасности на фоне милитаристских настроений в странах Запада, заявил госсекретарь Союзного государства РИА Новости, 26.02.2026
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. РФ и Белоруссия будут укреплять сотрудничество в сфере безопасности на фоне милитаристских настроений в странах Запада, заявил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев.
"Мы дальше будем укреплять сотрудничество в этом направлении", - сказал Глазьев журналистам по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое прошло в Москве в четверг.
Отвечая на вопрос о милитаристских настроениях стран, находящихся у западных границ Союзного государства, Глазьев отметил, что "они вызывают, безусловно, беспокойство у всех".
"Эта необоснованная агрессивность, эскалация напряженности требуют укрепления нашей обороноспособности и безопасности. Наши главы государства об этом сегодня говорили в своем вступительном слове", - подчеркнул он.
Госсекретарь напомнил, что в Союзном государстве реализуются четыре программы в области обороны, безопасности, обмена информацией и защиты информации.
"Вносим свой вклад как Союзное государство в решение этих задач", - констатировал он.