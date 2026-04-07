Рост цен на нефть грозит Западу катастрофическим кризисом, заявил Глазьев

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Рост цен на нефть до 200 долларов за баррель из-за закрытия Ормузского пролива грозит Западу катастрофическим кризисом, хуже того, что был в 2008 году, считает государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев.