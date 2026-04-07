Рост цен на нефть грозит Западу катастрофическим кризисом, заявил Глазьев

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Рост цен на нефть до 200 долларов за баррель из-за закрытия Ормузского пролива грозит Западу катастрофическим кризисом, хуже того, что был в 2008 году, считает государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев.
Трамп высказался про захват иранской нефти
Вчера, 18:40
"Масштаб финансового кризиса, который ждёт западный мир (при росте цен на нефть до 200 долларов за баррель - ред.), будет носить катастрофический характер. Это будет гораздо сильнее, чем 2008 год", - сказал Глазьев на Московском экономическом форуме.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Ближний Восток ищет кардинальный выход из Ормузского кризиса
5 апреля, 08:00