Рейтинг@Mail.ru
Рост цен на нефть грозит Западу катастрофическим кризисом, заявил Глазьев - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 07.04.2026
Рост цен на нефть грозит Западу катастрофическим кризисом, заявил Глазьев

Глазьев: рост цен на нефть до $200 грозит Западу катастрофическим кризисом

© Depositphotos.com / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Depositphotos.com / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Рост цен на нефть до 200 долларов за баррель из-за закрытия Ормузского пролива грозит Западу катастрофическим кризисом, хуже того, что был в 2008 году, считает государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев.
По состоянию на 8.06 мск цена июньских фьючерсов на нефть Brent подскочила на 1,25% относительно предыдущего закрытия, до 111,14 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 2,45%, до 115,16 доллара.
"Масштаб финансового кризиса, который ждёт западный мир (при росте цен на нефть до 200 долларов за баррель - ред.), будет носить катастрофический характер. Это будет гораздо сильнее, чем 2008 год", - сказал Глазьев на Московском экономическом форуме.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
ЭкономикаОрмузский проливБлижний ВостокСШАСергей ГлазьевBrentWTI (нефть)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала