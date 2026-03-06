Анохин: Белоруссия – главный внешнеэкономический партнер Смоленщины

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Белоруссия – главный внешнеэкономический партнер Смоленской области, товарооборот между республикой и регионом превысил 3,4 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Планы дальнейшего взаимодействия глава области обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым.

"Беларусь – наш главный внешнеэкономический партнер. В 2025 году товарооборот составил более 3,4 миллиарда долларов, что на 8% больше по сравнению с предыдущим годом", – написал в своем телеграм-канале Анохин.

Власти региона уделяют внимание развитию транспортной доступности, подчеркнул Анохин. Так, налажено пригородное железнодорожное сообщение до станциями Заольша и Осиновка Витебской области. Со 2 апреля 2026 года планируется запуск прямого железнодорожного сообщения между Смоленском, Витебском и Оршей Витебской области.

Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов. В Десногорске идет строительство второй очереди Смоленской атомной электростанции.

"Рассматриваем возможность участия белорусских предприятий в этом проекте", – подчеркнул губернатор региона.

Анохин назвал перспективным направлением создание мультибрендового центра "Белорусские машины". Инвестиционный проект с общим объемом инвестиций около 700 миллионов рублей реализует компания "АПК-сервис Центр".

Кроме того, реализуется проект по локализации производства мототехники на площадке Вяземского машиностроительного завода. В Вязьме уже начат лицензионный выпуск мотоциклов. В 2025 году собрана первая партия техники. Ее презентация планируется на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году, отметил губернатор.

"Уверен, что реализация совместных инициатив и проектов позволит вывести взаимодействие Смоленской области и Республики Беларусь на новый уровень", – сказал Анохин.

Сотрудничество в социально-гуманитарной сфере губернатор региона обсудил на рабочей встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым и его заместителем Алексеем Казаковым.

В активной фазе реализации проект по созданию Туристско-информационного центра Союзного государства в Смоленске. В нем разместят коворкинг, конференц-зал, экспозицию, посвященную достижениям и достопримечательностям регионов двух стран, а также другие многофункциональные зоны.

Одной из задач станет создание туристского портала, где будет собрана информация о туристических направлениях, объектах и инфраструктуре, а также о видах досуга в регионах России и Белоруссии.

Губернатор рассказал о сотрудничестве в сфере молодежной политики. В этом году Смоленск носит статус Молодежной столицы России, а Минск стал Молодежной столицей Белоруссии. На 2026 год запланировано проведение 38 совместных мероприятий, сказал Анохин.