Глазьев назвал причину предстоящего краха Европы

Госсекретарь отметил, что в своем русофобском угаре, в желании "нагадить" России, западные политики уже давно действуют против интересов своих собственных стран.

Он выразил надежду, что однажды наступит момент, когда в мире на Союзное государство станут смотреть как на образец того, как нужно выстраивать отношения между странами, как нужно формировать условия для того, чтобы людям жилось комфортно, чтобы они не ощущали границ.