Глазьев назвал причину предстоящего краха Европы
Глазьев назвал причину предстоящего краха Европы
2026-02-22T22:39:00+03:00
МИНСК, 22 фев - РИА Новости. Бьющая ключом на Западе русофобия станет причиной краха Европы, заявил государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Сергей Глазьев.
"Таких сил хватает среди наших соседей, которые хотят разорвать не только наше Союзное государство, а в принципе мечтают разорвать и Беларусь
, и Россию
по отдельности тоже. К сожалению, вот эта русофобия, которая на Западе сегодня бьет ключом, никуда не девается уже в течение столетий. Это печально. И это, я думаю, станет главной причиной краха Европы", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".
Госсекретарь отметил, что в своем русофобском угаре, в желании "нагадить" России, западные политики уже давно действуют против интересов своих собственных стран.
"И чудовищная социально-экономическая ситуация в Европе
сегодня, которая ухудшается каждый день, это результат, собственно, их агрессии, их стремления нас унизить, ослабить, ну и уничтожить, прямо скажем. Но, я думаю, здравый смысл все-таки восторжествует", - сказал Глазьев
.
Он выразил надежду, что однажды наступит момент, когда в мире на Союзное государство станут смотреть как на образец того, как нужно выстраивать отношения между странами, как нужно формировать условия для того, чтобы людям жилось комфортно, чтобы они не ощущали границ.