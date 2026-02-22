Рейтинг@Mail.ru
Глазьев назвал причину предстоящего краха Европы - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/glazev-2076137783.html
Глазьев назвал причину предстоящего краха Европы
Глазьев назвал причину предстоящего краха Европы - РИА Новости, 22.02.2026
Глазьев назвал причину предстоящего краха Европы
Бьющая ключом на Западе русофобия станет причиной краха Европы, заявил государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Сергей Глазьев. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T22:39:00+03:00
2026-02-22T22:39:00+03:00
европа
россия
белоруссия
сергей глазьев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878892218_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_cfa443e856a87649f1198c91cbf600c0.jpg
https://ria.ru/20260222/zapad-2076133658.html
https://ria.ru/20260222/polsha-2076135910.html
европа
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878892218_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d53374fc357af7cf4f9163c98037046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, россия, белоруссия, сергей глазьев, в мире
Европа, Россия, Белоруссия, Сергей Глазьев, В мире
Глазьев назвал причину предстоящего краха Европы

Глазьев: русофобия станет главной причиной краха Европы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Глазьев
Сергей Глазьев - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сергей Глазьев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 22 фев - РИА Новости. Бьющая ключом на Западе русофобия станет причиной краха Европы, заявил государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Сергей Глазьев.
"Таких сил хватает среди наших соседей, которые хотят разорвать не только наше Союзное государство, а в принципе мечтают разорвать и Беларусь, и Россию по отдельности тоже. К сожалению, вот эта русофобия, которая на Западе сегодня бьет ключом, никуда не девается уже в течение столетий. Это печально. И это, я думаю, станет главной причиной краха Европы", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Сорвать сделку". В Британии задумали подлый план против России
Вчера, 21:36
Госсекретарь отметил, что в своем русофобском угаре, в желании "нагадить" России, западные политики уже давно действуют против интересов своих собственных стран.
"И чудовищная социально-экономическая ситуация в Европе сегодня, которая ухудшается каждый день, это результат, собственно, их агрессии, их стремления нас унизить, ослабить, ну и уничтожить, прямо скажем. Но, я думаю, здравый смысл все-таки восторжествует", - сказал Глазьев.
Он выразил надежду, что однажды наступит момент, когда в мире на Союзное государство станут смотреть как на образец того, как нужно выстраивать отношения между странами, как нужно формировать условия для того, чтобы людям жилось комфортно, чтобы они не ощущали границ.
Танк Т-72Б3М в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"У наших границ". В Польше сделали тревожное заявление о войне с Россией
Вчера, 22:16
 
ЕвропаРоссияБелоруссияСергей ГлазьевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала