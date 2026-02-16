Глазьев рассказал, когда может произойти крах финансового пузыря вокруг ИИ

МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Крах гигантского финансового пузыря, раздутого на Западе вокруг технологий искусственного интеллекта (ИИ), может произойти уже в этом году, считает государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев.

"Мы уже в этом году, я думаю, увидим крах финансового пузыря, который там гигантский совершенно раздулся вокруг искусственного интеллекта. И проблемы на Западе будут только нарастать", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".

Глазьев отметил, что в настоящее время центр мировой экономики сместился на восток, и сегодня большую часть прироста мировой экономики дают Китай Индия , к которым подтягиваются другие страны Южной и Восточной Азии.

"Сами американцы и европейцы так долгосрочно не мыслят. Они по-прежнему считают себя пупом Земли и пытаются удержать свою гегемонию. Это ситуация, когда с точки зрения экономической эффективности, с точки зрения системы управления экономическим развитием, они уже провалились. Они уже проиграли экономическую конкуренцию с Китаем", - сказал госсекретарь.

Он подчеркнул, что страны Запада не могут признать свой крах, и, пытаясь удержаться на плаву, задействуют финансовое оружие: арестовывают активы неугодных им государств, закрывают для них свои финрынки.

"Но к чему это привело? К тому, что доллар уже потерял статус нормальный международный валюты. Доллар стал токсичен. Все страны мира, которые не зависимы напрямую от США , сбрасывают доллары. Китай сегодня перекладывается в золото, и даже арабские страны стремятся избавиться от долларовых инструментов. То есть американцы, по сути дела, спилили ветку, на которой сидела их экономика, потому что торговый баланс у них отрицательной, платежный баланс отрицательной, они поддерживали свое существование благодаря эмиссии доллара как мировой валюты, которая обслуживала все торговые операции и финансовый поток", - указал Глазьев.

Госсекретарь напомнил, что на фоне действий Запада Россия Белоруссия и ряд других стран в торговле полностью переориентировались на восток.