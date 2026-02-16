Рейтинг@Mail.ru
Глазьев рассказал, когда может произойти крах финансового пузыря вокруг ИИ - РИА Новости, 16.02.2026
23:52 16.02.2026
Глазьев рассказал, когда может произойти крах финансового пузыря вокруг ИИ
Глазьев рассказал, когда может произойти крах финансового пузыря вокруг ИИ - РИА Новости, 16.02.2026
Глазьев рассказал, когда может произойти крах финансового пузыря вокруг ИИ
Крах гигантского финансового пузыря, раздутого на Западе вокруг технологий искусственного интеллекта (ИИ), может произойти уже в этом году, считает... РИА Новости, 16.02.2026
китай
индия
земля
сергей глазьев
евразийский экономический союз
экономика
китай
индия
земля
2026
Глазьев рассказал, когда может произойти крах финансового пузыря вокруг ИИ

Глазьев: крах раздутого вокруг ИИ финансового пузыря может быть уже в этом году

МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Крах гигантского финансового пузыря, раздутого на Западе вокруг технологий искусственного интеллекта (ИИ), может произойти уже в этом году, считает государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев.
"Мы уже в этом году, я думаю, увидим крах финансового пузыря, который там гигантский совершенно раздулся вокруг искусственного интеллекта. И проблемы на Западе будут только нарастать", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Банк России намерен узнать, как ИИ влияет на финансовые решения россиян
Вчера, 19:12
Глазьев отметил, что в настоящее время центр мировой экономики сместился на восток, и сегодня большую часть прироста мировой экономики дают Китай и Индия, к которым подтягиваются другие страны Южной и Восточной Азии.
"Сами американцы и европейцы так долгосрочно не мыслят. Они по-прежнему считают себя пупом Земли и пытаются удержать свою гегемонию. Это ситуация, когда с точки зрения экономической эффективности, с точки зрения системы управления экономическим развитием, они уже провалились. Они уже проиграли экономическую конкуренцию с Китаем", - сказал госсекретарь.
Он подчеркнул, что страны Запада не могут признать свой крах, и, пытаясь удержаться на плаву, задействуют финансовое оружие: арестовывают активы неугодных им государств, закрывают для них свои финрынки.
"Но к чему это привело? К тому, что доллар уже потерял статус нормальный международный валюты. Доллар стал токсичен. Все страны мира, которые не зависимы напрямую от США, сбрасывают доллары. Китай сегодня перекладывается в золото, и даже арабские страны стремятся избавиться от долларовых инструментов. То есть американцы, по сути дела, спилили ветку, на которой сидела их экономика, потому что торговый баланс у них отрицательной, платежный баланс отрицательной, они поддерживали свое существование благодаря эмиссии доллара как мировой валюты, которая обслуживала все торговые операции и финансовый поток", - указал Глазьев.
Госсекретарь напомнил, что на фоне действий Запада Россия, Белоруссия и ряд других стран в торговле полностью переориентировались на восток.
"Буквально за три года Евразийский экономический союз и наше Союзное государство развернулись в сторону, прежде всего, Китая, который сегодня дает нам половину товарооборота. Раньше половину товарооборота давал Европейский союз. Кто от этого выиграл? Во всяком случае, мы проиграли гораздо меньше, чем Европейский союз, который лишился наших ресурсов, лишился потоков наших денег, лишился возможностей расширять кооперацию", - заявил госсекретарь.
ИИ-процессор Ascend 910 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Сотрудник американской ИИ-компании уволился и предупредил мир об опасности
13 февраля, 17:39
 
КитайИндияЗемляСергей ГлазьевЕвразийский экономический союзЭкономика
 
 
