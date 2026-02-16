Глазьев рассказал, когда может произойти крах финансового пузыря вокруг ИИ

МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Крах гигантского финансового пузыря, раздутого на Западе вокруг технологий искусственного интеллекта (ИИ), может произойти уже в этом году, считает государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев.
"Мы уже в этом году, я думаю, увидим крах финансового пузыря, который там гигантский совершенно раздулся вокруг искусственного интеллекта. И проблемы на Западе будут только нарастать", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".
"Сами американцы и европейцы так долгосрочно не мыслят. Они по-прежнему считают себя пупом Земли и пытаются удержать свою гегемонию. Это ситуация, когда с точки зрения экономической эффективности, с точки зрения системы управления экономическим развитием, они уже провалились. Они уже проиграли экономическую конкуренцию с Китаем", - сказал госсекретарь.
Он подчеркнул, что страны Запада не могут признать свой крах, и, пытаясь удержаться на плаву, задействуют финансовое оружие: арестовывают активы неугодных им государств, закрывают для них свои финрынки.
"Но к чему это привело? К тому, что доллар уже потерял статус нормальный международный валюты. Доллар стал токсичен. Все страны мира, которые не зависимы напрямую от США, сбрасывают доллары. Китай сегодня перекладывается в золото, и даже арабские страны стремятся избавиться от долларовых инструментов. То есть американцы, по сути дела, спилили ветку, на которой сидела их экономика, потому что торговый баланс у них отрицательной, платежный баланс отрицательной, они поддерживали свое существование благодаря эмиссии доллара как мировой валюты, которая обслуживала все торговые операции и финансовый поток", - указал Глазьев.
Госсекретарь напомнил, что на фоне действий Запада Россия, Белоруссия и ряд других стран в торговле полностью переориентировались на восток.
"Буквально за три года Евразийский экономический союз и наше Союзное государство развернулись в сторону, прежде всего, Китая, который сегодня дает нам половину товарооборота. Раньше половину товарооборота давал Европейский союз. Кто от этого выиграл? Во всяком случае, мы проиграли гораздо меньше, чем Европейский союз, который лишился наших ресурсов, лишился потоков наших денег, лишился возможностей расширять кооперацию", - заявил госсекретарь.