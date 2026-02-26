Глазьев рассказал, когда могут запустить электропоезда до Витебска

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пассажирские железнодорожные перевозки из Смоленска до Витебска и из Смоленска до Орши могут начаться уже к Дню единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля, сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства (СГ) Сергей Глазьев по итогам заседания Высшего госсовета СГ.

Проекты запуска электропоездов по названным направлениям были рассмотрены и одобрены совмином Союзного государства 2 февраля.

"Сегодня утвержден декрет Союзного государства, который определяет механизм финансирования и организации этих трансграничных пассажирских железнодорожных перевозок. Сегодня же мы направили в Совет Министров два проекта - это перевозки Смоленск - Витебск и Смоленск - Орша", - сказал Глазьев.

По данным минтрансов двух стран, организация этого железнодорожного сообщения начнется уже в ближайшее время, добавил он.