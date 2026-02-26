https://ria.ru/20260226/belorussiya-2076937723.html
Глазьев рассказал, когда могут запустить электропоезда до Витебска
Глазьев рассказал, когда могут запустить электропоезда до Витебска - РИА Новости, 26.02.2026
Глазьев рассказал, когда могут запустить электропоезда до Витебска
Пассажирские железнодорожные перевозки из Смоленска до Витебска и из Смоленска до Орши могут начаться уже к Дню единения народов России и Белоруссии, который... РИА Новости, 26.02.2026
Глазьев рассказал, когда могут запустить электропоезда до Витебска
Глазьев: поезда из Смоленска в Витебск и Оршу могут запустить к Дню единения
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пассажирские железнодорожные перевозки из Смоленска до Витебска и из Смоленска до Орши могут начаться уже к Дню единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля, сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства (СГ) Сергей Глазьев по итогам заседания Высшего госсовета СГ.
Проекты запуска электропоездов по названным направлениям были рассмотрены и одобрены совмином Союзного государства 2 февраля.
"Сегодня утвержден декрет Союзного государства, который определяет механизм финансирования и организации этих трансграничных пассажирских железнодорожных перевозок. Сегодня же мы направили в Совет Министров два проекта - это перевозки Смоленск - Витебск и Смоленск - Орша", - сказал Глазьев.
По данным минтрансов двух стран, организация этого железнодорожного сообщения начнется уже в ближайшее время, добавил он.
"Мы надеемся, что День единения, который мы отмечаем в начале апреля, уже будет отмечен возможностью для жителей приграничных областей, Смоленской и Витебской, воспользоваться этой услугой. Она предполагает сохранение всех льгот, которые имеются сегодня на пассажирском железнодорожном транспорте для всех категорий граждан. И мы рассчитываем на то, что тарифы будут доступными, передвигаться будет комфортно. Это будут электропоезда высокой комфортности", - сообщил госсекретарь.