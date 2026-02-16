Рейтинг@Mail.ru
Глазьев: меморандум о создании ВСМ Минск — Москва могут подписать в феврале - РИА Новости, 16.02.2026
22:17 16.02.2026 (обновлено: 22:45 16.02.2026)
Глазьев: меморандум о создании ВСМ Минск — Москва могут подписать в феврале
сергей глазьев, белоруссия, россия, москва, минск
Сергей Глазьев, Белоруссия, Россия, Москва, Минск
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Меморандум о создании высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Минск-Москва может быть подписан на полях запланированного на 26 февраля Высшего госсовета Союзного государства (СГ), сообщил госсекретарь СГ Сергей Глазьев.
"Также на полях Высшего совета, возможно, будет подписан меморандум о сооружении высокоскоростной магистрали Минск-Москва. Более того, этот проект прорабатывается. И, надеюсь, этот меморандум между министерствами транспорта будет подписан", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Лукашенко рассказал о проблемах перед заседанием Высшего госсовета СГ
Вчера, 14:39
Госсекретарь добавил, что проект будет включен в планы СГ на ближайший трехлетний период.
"Важный вопрос в повестке дня - это принятие декрета о модели организации трансграничного пригородного сообщения. Это - возможность нашим жителям соседних регионов беспрепятственно пользоваться электричками, высокоскоростными, современными. Такие два пилотных проекта уже одобрены совмином (Союзного государства - ред.) 2 февраля. Это электропоезда из Смоленска в Витебск, из Орши в Смоленск", - рассказал Глазьев.
Он отметил, что при реализации этих и последующих проектов железнодорожного сообщения между близлежащими регионами России и Белоруссии предполагается сохранить все льготы для пассажиров разных категорий, которые установлены в обеих странах.
"Ведется работа по реконструкции и модернизации железнодорожного сообщения, в том числе по коридору, связывающему Беларусь с Балтийским морем. Говорили сегодня (на встрече в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ред.) и о перспективах выхода на Северный морской путь через Мурманск", - сообщил госсекретарь Союзного государства.
Минтранс России сообщил 5 декабря 2025 года, что подпишет с Белоруссией меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства ВСМ между Минском и Москвой. В начале января этого года глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщил РИА Новости, что ведомство в марте представит президенту России Владимиру Путину наиболее обоснованную последовательность развития высокоскоростных магистралей в стране. В числе вариантов он назвал строительство ВСМ в направлении на Казань, Минск и Адлер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Лукашенко предостерег США от попытки вбить клин между Минском и Москвой
Вчера, 14:02
 
Сергей ГлазьевБелоруссияРоссияМоскваМинск
 
 
