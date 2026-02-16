Глазьев: меморандум о создании ВСМ Минск — Москва могут подписать в феврале

МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Меморандум о создании высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Минск-Москва может быть подписан на полях запланированного на 26 февраля Высшего госсовета Союзного государства (СГ), сообщил госсекретарь СГ Сергей Глазьев.