Глазьев призвал Россию и Индию решать вопросы конвертации валют

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. России и Индии необходимо решать проблемы с конвертацией валют и расширять участие в финансовых рынках друг друга, считает государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев.

"Необходимо решать проблемы с конвертацией валют и расширять участие в финансовых рынках друг друга", - сказал он на российско-индийском форуме "От Волги до Ганги. Диалог цивилизаций и интеграция рынков капитала", который прошел в Мумбаи в Национальной фондовой бирже Индии (NSE).

Глазьев напомнил, что Россия переориентирует торговлю на Азию , опираясь на национальные валюты и цифровые инструменты.

"Индия и Россия могут вывести свое финансовое партнерство на новый уровень, создавая пути для инвестиций, обмена технологиями и экономического роста", - согласился с ним член Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) Камлеш Чандра Варшней.

Форум собрал ведущих регуляторов, инвесторов и экспертов двух стран. Ключевой темой стала интеграция рынков капитала на фоне растущего присутствия российских фондов в качестве иностранных портфельных инвесторов (FPI) в Индии