Глазьев призвал Россию и Индию решать вопросы конвертации валют
Глазьев призвал Россию и Индию решать вопросы конвертации валют - РИА Новости, 20.03.2026
Глазьев призвал Россию и Индию решать вопросы конвертации валют
России и Индии необходимо решать проблемы с конвертацией валют и расширять участие в финансовых рынках друг друга, считает государственный секретарь Союзного... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T15:27:00+03:00
2026-03-20T15:27:00+03:00
2026-03-20T15:27:00+03:00
экономика, россия, белоруссия, сергей глазьев, индия
Экономика, Россия, Белоруссия, Сергей Глазьев, Индия
Глазьев призвал Россию и Индию решать вопросы конвертации валют
Глазьев: России и Индии нужно решать вопросы конвертации валют
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. России и Индии необходимо решать проблемы с конвертацией валют и расширять участие в финансовых рынках друг друга, считает государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев.
"Необходимо решать проблемы с конвертацией валют и расширять участие в финансовых рынках друг друга", - сказал он на российско-индийском форуме "От Волги до Ганги. Диалог цивилизаций и интеграция рынков капитала", который прошел в Мумбаи
в Национальной фондовой бирже Индии (NSE).
"Индия и Россия могут вывести свое финансовое партнерство на новый уровень, создавая пути для инвестиций, обмена технологиями и экономического роста", - согласился с ним член Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) Камлеш Чандра Варшней.
Форум собрал ведущих регуляторов, инвесторов и экспертов двух стран. Ключевой темой стала интеграция рынков капитала на фоне растущего присутствия российских фондов в качестве иностранных портфельных инвесторов (FPI) в Индии
Участники дискуссий обсудили практические шаги интеграции: использование потенциала GIFT City для выпуска облигаций и регистрации компаний, а также применение цифровых финансовых активов для токенизации реальных активов и упрощения торгового финансирования.