Путин и Лукашенко проводят заседание Высшего госсовета Союзного государства

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко проводят заседание Высшего государственного совета Союзного государства, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание проходит в Александровском зале Кремля. От российской стороны в заседании принимают участие члены высшего Госсовета премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Также в заседании участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев, замруководителя Аппарата правительства Эльмир Тагиров.
Белоруссию представляют премьер-министр республики Александр Турчин, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко. Также на заседание приглашены министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, посол Белоруссии в России Юрий Селивестров, министр промышленности РБ Андрей Кузнецов, министр транспорта и коммуникаций РБ Алексей Ляхнович, министр экономики РБ Юрий Чеботарь, председатель Госкомитета по стандартизации РБ Елена Моргунова и глава администрации президента РБ Дмитрий Крутой.
Кроме того, в заседании принимает участие госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев.
Ожидается, что лидеры России и Белоруссии в ходе заседания рассмотрят ход совместной работы двух стран по основным направлениям реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и обсудят разработку новых основных направлений на 2027-2029 годы.