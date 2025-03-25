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Случаи гибели сотрудников российских СМИ в зоне действия СВО

Случаи гибели сотрудников российских СМИ в зоне действия СВО - РИА Новости, 25.03.2025

Случаи гибели сотрудников российских СМИ в зоне действия СВО

24 марта 2025 года в зоне проведения спецоперации в Кременском муниципальном округе Луганской Народной Республики в результате прицельного удара двумя ракетами... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T09:42:00+03:00

2025-03-25T09:42:00+03:00

2025-03-25T09:42:00+03:00

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24 марта 2025 года в зоне проведения спецоперации в Кременском муниципальном округе Луганской Народной Республики в результате прицельного удара двумя ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами погибли военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.4 января 2025 года украинский FPV-дрон атаковал машину с российскими журналистами на трассе Донецк – Горловка. В результате атаки погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. В машине находились также сотрудники РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, главред и военкор донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман. В основном все они получили ссадины и контузии. Позднее Мартемьянова наградили орденом Донецкой Народной Республики посмертно. 24 января президент России Владимир Путин посмертно наградил корреспондента орденом Мужества. 16 июня 2024 года военный корреспондент News.ru Никита Цицаги погиб во время атаки дронов ВСУ в районе села Никольское (Донецкая Народная Республика), где он работал над репортажем о Никольском монастыре. 13 июня 2024 года оператор НТВ Валерий Кожин вместе с корреспондентом телеканала Алексеем Ивлиевым попал под обстрел в Никитовском районе Горловки во время подготовки репортажа. В результате обстрела оба журналиста получили травматическую ампутацию и открытые черепно-мозговые травмы. Врачи несколько часов спасали жизнь Валерия Кожина, но ранения оказались не совместимы с жизнью. Алексей Ивлиев также был прооперирован, сообщалось, что угрозы его жизни нет. 19 апреля 2024 года российский информационный телеканал "Известия" сообщил о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Во время съемки репортажа в Запорожской области Еремин получил ранение в результате атаки вражеского FPV-дрона, впоследствии военкор скончался. Журналист работал в зоне СВО с момента ее начала в феврале 2022 года. В составе съемочной группы он одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022 года. Кроме того, корреспондент в числе первых сделал материалы о "Ланцетах" и "Солнцепеках". 22 апреля президент России Владимир Путин наградил Еремина орденом Мужества посмертно. Ранее журналист также был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.22 ноября 2023 года в зоне СВО под обстрел беспилотников попал военный корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, находившийся в составе группы журналистов, которые готовили материал об обстрелах Запорожской области. Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован. 23 ноября журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что военкор скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой. 24 ноября президент России Владимир Путин наградил Максудова орденом Мужества посмертно. 22 июля 2023 года в зоне спецоперации при украинском обстреле гражданской машины, которая следовала от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка, от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в районе населенного пункта Пятихатки погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. 27 июля президент России Владимир Путин наградил журналиста орденом Мужества посмертно. Также Журавлев был посмертно награжден ведомственной медалью Следственного комитета России "Доблесть и отвага". 20 октября 2022 года при украинском ракетном обстреле переправы в Херсоне погиб российский журналист и продюсер Олег Клоков. В начале октября он переехал в Херсонскую область "развивать телеканал "Таврия". До этого работал на Первом канале, телеканале "Москва-24" и RT. Сообщалось также, что во время ракетного удара помимо Клокова также погибли два сотрудника телерадиокомпании "Таврия". Указом президента России Владимира Путина Олег Клоков был награжден орденом Мужества.1 октября 2022 года стало известно, что журналист калининградского издания RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич погиб в столкновениях под Авдеевкой. Он также выступал в качестве эксперта на сайте Sputnik Беларусь. В ночь на 14 июня 2022 года во время специальной военной операции на Украине погиб российский военный журналист полковник Сергей Постнов, начальник группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии. Журналист освещал освобождение городов и населенных пунктов в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, сво