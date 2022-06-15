10:05 15.06.2022 (обновлено: 11:19 15.06.2022)
На Украине погиб военный журналист Сергей Постнов
На Украине в ночь на 14 июня погиб российский военный журналист Сергей Постнов
© Фото : официальный сайт Совета ветеранов центрального аппарата ОВДВоенный журналист полковник Сергей Постнов
Военный журналист полковник Сергей Постнов. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Военный корреспондент Сергей Постнов погиб во время специальной военной операции на Украине, сообщил совет ветеранов центрального аппарата ОВД на своем сайте.
"В ночь с 13 на 14 июня 2022 года при исполнении воинского долга оборвалась жизнь военного журналиста полковника Сергея Постнова, начальника группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии", — говорится в некрологе.
Отмечается, что журналист освещал освобождение городов и населенных пунктов в Харьковской области и Луганской Народной Республике.
Постнов в 2002 году окончил факультет культуры и журналистики Военного университета Минобороны и попал по распределению во внутренние войска МВД. Работал корреспондентом, а позже редактором окружной газеты "Зоркий часовой", а также долгое время трудился в редакции войскового журнала "На боевом посту". Был представлен к различным наградам, включая медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами и медаль "Суворова".