https://ria.ru/20220615/postnov-1795366760.html

На Украине погиб военный журналист Сергей Постнов

На Украине погиб военный журналист Сергей Постнов - РИА Новости, 15.06.2022

На Украине погиб военный журналист Сергей Постнов

Военный корреспондент Сергей Постнов погиб во время специальной военной операции на Украине, сообщил совет ветеранов центрального аппарата ОВД на своем сайте. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T10:05

2022-06-15T10:05

2022-06-15T11:19

специальная военная операция на украине

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

украина

медиа - общество

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Военный корреспондент Сергей Постнов погиб во время специальной военной операции на Украине, сообщил совет ветеранов центрального аппарата ОВД на своем сайте.Отмечается, что журналист освещал освобождение городов и населенных пунктов в Харьковской области и Луганской Народной Республике.Постнов в 2002 году окончил факультет культуры и журналистики Военного университета Минобороны и попал по распределению во внутренние войска МВД. Работал корреспондентом, а позже редактором окружной газеты "Зоркий часовой", а также долгое время трудился в редакции войскового журнала "На боевом посту". Был представлен к различным наградам, включая медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами и медаль "Суворова".

https://ria.ru/20220530/zhurnalist-1791820937.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, медиа - общество