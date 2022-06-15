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На Украине погиб военный журналист Сергей Постнов - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/postnov-1795366760.html
На Украине погиб военный журналист Сергей Постнов
На Украине погиб военный журналист Сергей Постнов - РИА Новости, 15.06.2022
На Украине погиб военный журналист Сергей Постнов
Военный корреспондент Сергей Постнов погиб во время специальной военной операции на Украине, сообщил совет ветеранов центрального аппарата ОВД на своем сайте. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T10:05
2022-06-15T11:19
специальная военная операция на украине
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Военный корреспондент Сергей Постнов погиб во время специальной военной операции на Украине, сообщил совет ветеранов центрального аппарата ОВД на своем сайте.Отмечается, что журналист освещал освобождение городов и населенных пунктов в Харьковской области и Луганской Народной Республике.Постнов в 2002 году окончил факультет культуры и журналистики Военного университета Минобороны и попал по распределению во внутренние войска МВД. Работал корреспондентом, а позже редактором окружной газеты "Зоркий часовой", а также долгое время трудился в редакции войскового журнала "На боевом посту". Был представлен к различным наградам, включая медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами и медаль "Суворова".
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, медиа - общество
10:05 15.06.2022 (обновлено: 11:19 15.06.2022)
 
На Украине погиб военный журналист Сергей Постнов

На Украине в ночь на 14 июня погиб российский военный журналист Сергей Постнов

© Фото : официальный сайт Совета ветеранов центрального аппарата ОВДВоенный журналист полковник Сергей Постнов
Военный журналист полковник Сергей Постнов - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : официальный сайт Совета ветеранов центрального аппарата ОВД
Военный журналист полковник Сергей Постнов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Военный корреспондент Сергей Постнов погиб во время специальной военной операции на Украине, сообщил совет ветеранов центрального аппарата ОВД на своем сайте.
"В ночь с 13 на 14 июня 2022 года при исполнении воинского долга оборвалась жизнь военного журналиста полковника Сергея Постнова, начальника группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии", — говорится в некрологе.
Отмечается, что журналист освещал освобождение городов и населенных пунктов в Харьковской области и Луганской Народной Республике.
Постнов в 2002 году окончил факультет культуры и журналистики Военного университета Минобороны и попал по распределению во внутренние войска МВД. Работал корреспондентом, а позже редактором окружной газеты "Зоркий часовой", а также долгое время трудился в редакции войскового журнала "На боевом посту". Был представлен к различным наградам, включая медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами и медаль "Суворова".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)УкраинаМедиа - Общество
 
 
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