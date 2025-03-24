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Военкор "Известий" погиб в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.03.2025
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21:16 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/korrespondent-2007062465.html
Военкор "Известий" погиб в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ
Военкор "Известий" погиб в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.03.2025
Военкор "Известий" погиб в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ
Военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб на территории Луганской Народной Республики в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ,... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T21:16:00+03:00
2025-03-24T21:16:00+03:00
луганская народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб на территории Луганской Народной Республики в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале издания. Ранее "Известия" сообщали, что журналист погиб в зоне проведения спецоперации в понедельник. "Федорчак работал на территории Луганской Народной Республики, он погиб в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Его последний репортаж вышел в эфир 23 марта, корреспондент работал в Харьковской области на купянском направлении", - говорится в сообщении. Уточняется, что журналист родился в Крыму, сначала работал корреспондентом в газете, но несколько лет назад пришел на телевидение.
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луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, происшествия
Луганская Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Военкор "Известий" погиб в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ

Военный корреспондент "Известий" Федорчак погиб при артиллерийском ударе ВСУ

© Фото : Александр Федорчак/ВКонтактеКорреспондент "Известий" Александр Федорчак
Корреспондент Известий Александр Федорчак - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Александр Федорчак/ВКонтакте
Корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб на территории Луганской Народной Республики в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале издания.
Ранее "Известия" сообщали, что журналист погиб в зоне проведения спецоперации в понедельник.
"Федорчак работал на территории Луганской Народной Республики, он погиб в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Его последний репортаж вышел в эфир 23 марта, корреспондент работал в Харьковской области на купянском направлении", - говорится в сообщении.
Уточняется, что журналист родился в Крыму, сначала работал корреспондентом в газете, но несколько лет назад пришел на телевидение.
Корреспондент Известий Александр Федорчак - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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