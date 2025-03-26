Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 26.03.2025 (обновлено: 12:47 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/prokoveva-2007370656.html
В Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева
В Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева - РИА Новости, 26.03.2025
В Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева
Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла, подорвавшись на мине в Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:10:00+03:00
2025-03-26T12:47:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
рудн
белгородская область
дмитрий волков
украина
общество
анна прокофьева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007371579_0:0:1045:588_1920x0_80_0_0_3cf2d78085e8e93b98ed4608de8fdad5.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла, подорвавшись на мине в Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала."При исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе уточнили, что находившийся с Прокофьевой оператор Дмитрий Волков получил ранение. Как рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, Волков в тяжелом состоянии, у него минно-взрывная травма, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей. Сейчас его экстренно перевозят в Курскую областную больницу."Анне было 35 лет, совсем скоро у нее был бы день рождения. Она окончила РУДН по специальности "журналистика", свободно владела испанским языком. Работала в испанской редакции агентства "Россия сегодня". На Первом канале с 2023 года, военный корреспондент, вела репортажи из зоны СВО", — добавили в пресс-службе.О гибели Прокофьевой сообщила РИА Новости и ее мама.Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела в Telegram блог для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО. Позже стала работать с Первым каналом.
https://ria.ru/20250325/spch-2007302542.html
https://ria.ru/20250325/smi-2007111252.html
россия
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007371579_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_75b9c1734828b930a60c8c32cb2e76da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рудн, белгородская область, дмитрий волков, украина, общество, анна прокофьева
Россия, Специальная военная операция на Украине, РУДН, Белгородская область, Дмитрий Волков, Украина, Общество, Анна Прокофьева
В Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева

Военкор Первого канала Прокофьева погибла в Белгородской области

Анна Прокофьева
Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Анна Прокофьева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла, подорвавшись на мине в Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
«
"При исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что находившийся с Прокофьевой оператор Дмитрий Волков получил ранение. Как рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, Волков в тяжелом состоянии, у него минно-взрывная травма, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей. Сейчас его экстренно перевозят в Курскую областную больницу.
Цветы в память о погибшим журналисте Александре Федорчаке в МИЦ Известия в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В СПЧ прокомментировали гибель журналистов в зоне СВО
25 марта, 21:07
"Анне было 35 лет, совсем скоро у нее был бы день рождения. Она окончила РУДН по специальности "журналистика", свободно владела испанским языком. Работала в испанской редакции агентства "Россия сегодня". На Первом канале с 2023 года, военный корреспондент, вела репортажи из зоны СВО", — добавили в пресс-службе.
О гибели Прокофьевой сообщила РИА Новости и ее мама.
Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела в Telegram блог для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО. Позже стала работать с Первым каналом.
Церемония прощания с военным фотокорреспондентом News.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Случаи гибели сотрудников российских СМИ в зоне СВО
25 марта, 09:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРУДНБелгородская областьДмитрий ВолковУкраинаОбществоАнна Прокофьева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала