https://ria.ru/20250326/prokoveva-2007370656.html

В Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева

В Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева - РИА Новости, 26.03.2025

В Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла, подорвавшись на мине в Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 26.03.2025

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла, подорвавшись на мине в Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала."При исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе уточнили, что находившийся с Прокофьевой оператор Дмитрий Волков получил ранение. Как рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, Волков в тяжелом состоянии, у него минно-взрывная травма, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей. Сейчас его экстренно перевозят в Курскую областную больницу."Анне было 35 лет, совсем скоро у нее был бы день рождения. Она окончила РУДН по специальности "журналистика", свободно владела испанским языком. Работала в испанской редакции агентства "Россия сегодня". На Первом канале с 2023 года, военный корреспондент, вела репортажи из зоны СВО", — добавили в пресс-службе.О гибели Прокофьевой сообщила РИА Новости и ее мама.Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела в Telegram блог для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО. Позже стала работать с Первым каналом.

https://ria.ru/20250325/spch-2007302542.html

https://ria.ru/20250325/smi-2007111252.html

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россия, рудн, белгородская область, дмитрий волков, украина, общество, анна прокофьева