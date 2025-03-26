В Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева
Военкор Первого канала Прокофьева погибла в Белгородской области
Анна Прокофьева
Анна Прокофьева. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла, подорвавшись на мине в Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
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"При исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что находившийся с Прокофьевой оператор Дмитрий Волков получил ранение. Как рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, Волков в тяжелом состоянии, у него минно-взрывная травма, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей. Сейчас его экстренно перевозят в Курскую областную больницу.
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"Анне было 35 лет, совсем скоро у нее был бы день рождения. Она окончила РУДН по специальности "журналистика", свободно владела испанским языком. Работала в испанской редакции агентства "Россия сегодня". На Первом канале с 2023 года, военный корреспондент, вела репортажи из зоны СВО", — добавили в пресс-службе.
О гибели Прокофьевой сообщила РИА Новости и ее мама.
Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела в Telegram блог для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО. Позже стала работать с Первым каналом.
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