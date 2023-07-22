https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885672139.html

В зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

В зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 22.07.2023

В зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T13:46

2023-07-22T13:46

2023-07-22T16:44

специальная военная операция на украине

риа новости

умер военкор ростислав журавлев

ростислав журавлев

обстрел группы журналистов в зоне сво

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации."Сегодня в результате обстрела гражданской машины, которая следовала от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка, погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев", — написал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения."Во время эвакуации журналист информационного агентства РИА Новости Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался", — рассказали в ведомстве.Кроме того, ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Его госпитализировали и сейчас перевозят в Мелитополь из Васильевки, затем, если позволит состояние, отправят на лечение в Крым, заявил советник главы полуострова Олег Крючков.Предварительно, Михальчевский получил сквозное ранение нижних конечностей. Крючков добавил, что министр здравоохранения Крыма уже связывается с больницей в Мелитополе.Также пострадали журналисты "Известий"."Корреспондент "Известий" Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков пострадали 22 июля в зоне проведения специальной военной операции при обстреле со стороны украинских боевиков. Журналист получил перелом ноги, осколочные ранения ноги, живота и спины. У оператора зафиксированы осколочные ранения и перелом тазобедренных костей", — передал телеканал РЕН ТВ.По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился. "К огромному сожалению, потери несет и журналистский корпус. Для нас это уже вторая жертва: первым за правду пал наш фотокор Андрей Стенин в самом начале войны в Донбассе, которую в 2014 году развязал киевский режим. Ростислав был опытнейшим профессионалом, оказывался первым в самых опасных зонах: Мариуполь, Волноваха, Лисичанск, Волчанск, Купянск. И всегда первым передавал точную и важную информацию. Глубоко соболезнуем семье и близким. Но верим, что подобные жертвы не напрасны, поскольку и армия, и военкоры защищают высокие идеалы", — указал Киселев.Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Погиб военкор наш, Ростислав Журавлев. Другие ребята ранены. Кассетные боеприпасы. Мы всех помним и все запомним", — подчеркнула она в своем Telegram-канале.Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Как рассказали в Минобороны, журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с Ростиславом Журавлевым, погибшим военным корреспондентом Видеокадры с нашим погибшим товарищем Ростиславом Журавлевым, в марте он доставил письма детей из интерната бойцам на позиции в Запорожской области 2023-07-22T13:46 true PT2M06S

Фрагменты репортажей погибшего Ростислава Журавлева подборка кадров 2023-07-22T13:46 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

риа новости, умер военкор ростислав журавлев, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво