https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885684227.html

"Опытнейший профессионал". Погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

"Опытнейший профессионал". Погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 22.07.2023

"Опытнейший профессионал". Погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в результате украинского обстрела. О том, каким запомнится журналист, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T15:33

2023-07-22T15:33

2023-07-22T20:47

фото

запорожская область

пятихатки

медиа - общество

риа новости

умер военкор ростислав журавлев

обстрел группы журналистов в зоне сво

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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в результате украинского обстрела. О том, каким запомнится журналист, — в фотоленте Ria.ru.

запорожская область

пятихатки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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