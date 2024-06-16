https://ria.ru/20240616/korrespondent-1953207780.html
Военный фотокорреспондент News.ru погиб при атаке ВСУ под Угледаром
Военный фотокорреспондент News.ru погиб при атаке ВСУ под Угледаром - РИА Новости, 16.06.2024
Военный фотокорреспондент News.ru погиб при атаке ВСУ под Угледаром
Военный фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги погиб во время атаки ВСУ под Угледаром, сообщается в Telegram-канале портала. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T09:54
2024-06-16T09:54
2024-06-16T12:15
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
угледар
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953208873_0:30:1692:981_1920x0_80_0_0_575f203dfcf80c43874d8fec093fdf83.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Военный фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги погиб во время атаки ВСУ под Угледаром, сообщается в Telegram-канале портала. "Наш корреспондент Никита Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда Никита планировал сделать репортаж", — говорится в посте.Информацию о гибели журналиста подтвердили его коллеги и оперативные службы, добавили в News.ru.Портал выразил соболезнования родным и близким Цицаги.В начале июня президент Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших мировых информагентств на полях ПМЭФ заявил, что с начала конфликта на Украине погибли как минимум 30 российских журналистов. Причем, добавил глава государства, никто не дает российской стороне возможности расследовать, что с ними произошло.На этой неделе в Горловке под обстрел попали корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, готовившие репортаж. Они получили тяжелые ранения, Кожина спасти не удалось.
https://ria.ru/20240613/moskalkova-1952736387.html
https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953047533.html
угледар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, происшествия, угледар, донецкая народная республика
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Угледар, Донецкая Народная Республика
Военный фотокорреспондент News.ru погиб при атаке ВСУ под Угледаром
News.ru: военный фотокор Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Военный фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги погиб во время атаки ВСУ под Угледаром, сообщается в Telegram-канале
портала.
"Наш корреспондент Никита Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда Никита планировал сделать репортаж", — говорится в посте.
Информацию о гибели журналиста подтвердили его коллеги и оперативные службы, добавили в News.ru.
Портал выразил соболезнования родным и близким Цицаги.
В начале июня президент Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших мировых информагентств на полях ПМЭФ заявил, что с начала конфликта на Украине погибли как минимум 30 российских журналистов. Причем, добавил глава государства, никто не дает российской стороне возможности расследовать, что с ними произошло.
На этой неделе в Горловке под обстрел попали корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, готовившие репортаж. Они получили тяжелые ранения, Кожина спасти не удалось.