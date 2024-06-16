https://ria.ru/20240616/korrespondent-1953207780.html

Военный фотокорреспондент News.ru погиб при атаке ВСУ под Угледаром

Военный фотокорреспондент News.ru погиб при атаке ВСУ под Угледаром - РИА Новости, 16.06.2024

Военный фотокорреспондент News.ru погиб при атаке ВСУ под Угледаром

Военный фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги погиб во время атаки ВСУ под Угледаром, сообщается в Telegram-канале портала. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T09:54

2024-06-16T09:54

2024-06-16T12:15

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

угледар

донецкая народная республика

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Военный фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги погиб во время атаки ВСУ под Угледаром, сообщается в Telegram-канале портала. "Наш корреспондент Никита Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда Никита планировал сделать репортаж", — говорится в посте.Информацию о гибели журналиста подтвердили его коллеги и оперативные службы, добавили в News.ru.Портал выразил соболезнования родным и близким Цицаги.В начале июня президент Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших мировых информагентств на полях ПМЭФ заявил, что с начала конфликта на Украине погибли как минимум 30 российских журналистов. Причем, добавил глава государства, никто не дает российской стороне возможности расследовать, что с ними произошло.На этой неделе в Горловке под обстрел попали корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, готовившие репортаж. Они получили тяжелые ранения, Кожина спасти не удалось.

https://ria.ru/20240613/moskalkova-1952736387.html

https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953047533.html

угледар

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, происшествия, угледар, донецкая народная республика