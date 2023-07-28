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Военкора Журавлева с воинскими почестями похоронили в Екатеринбурге

Военкора Журавлева с воинскими почестями похоронили в Екатеринбурге - РИА Новости, 28.07.2023

Военкора Журавлева с воинскими почестями похоронили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге похоронили с воинскими почестями военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего в зоне спецоперации, сообщил корреспондент агентства. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T12:27

2023-07-28T12:27

2023-07-28T14:13

специальная военная операция на украине

происшествия

в мире

россия

екатеринбург

ростислав журавлев

обстрел группы журналистов в зоне сво

умер военкор ростислав журавлев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге похоронили с воинскими почестями военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего в зоне спецоперации, сообщил корреспондент агентства.Гражданская панихида прошла в Доме офицеров в центре города. Проводить журналиста в последний путь пришли генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, его заместитель Борис Кириллов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель свердловского Союза журналистов Александр Левин.Около гроба возложили десятки венков от военных, журналистов и региональных чиновников. В первых рядах сидели родители Ростислава, его вдова и двое сыновей. Во время церемонии матери погибшего вручили орден Мужества и медаль СК "Доблесть и отвага"."Погиб мой единственный сын, очень тяжело. Я подумала быть честной сама с собой и что бы я хотела: чтобы это был маменькин сынок, но живой и здоровый, или быть матерью погибшего героя? Тут каждая мать и каждый отец решают это для себя, да и наши сыновья нас не всегда спрашивают, выбирая свой жизненный путь. Я его не просто любила, я его обожала. Мой единственный сын шагнул в бессмертие, в вечность. Горжусь им и буду помнить вечно", — сказала мать Ростислава Людмила Журавлева.Вслед за этим гроб с телом журналиста отвезли на Широкореченское кладбище. После отпевания родные и друзья еще раз попрощались с Ростиславом, после чего под гимн России предали земле, а военнослужащие почетного эскорта произвели тройной оружейный салют.Смерть Ростислава ЖуравлеваДвадцать второго июля ВСУ целенаправленно обстреляли группу российских журналистов в Запорожской области. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева.Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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свердловская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Похороны Ростислава Журавлева Военкора РИА Новости Ростислава Журавлева с воинскими почестями похоронили в Екатеринбурге под звуки гимна России 2023-07-28T12:27 true PT0M47S

Дмитрий Киселев: "Ростислав Журавлев совершил подвиг и погиб смертью храбрых" "Ростислав совершил подвиг и погиб смертью храбрых", заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Киселев. В Екатеринбурге началось прощание с журналистом Ростиславом Журавлёвым, погибшим в зоне СВО. 2023-07-28T12:27 true PT1M18S

Церемония прощания с Ростиславом Журавлевым Присутствуют родные Ростислава, полпред по Уральскому федеральному округу, губернатор и мэр Екатеринбурга. 2023-07-28T12:27 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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