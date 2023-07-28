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Военкора Журавлева с воинскими почестями похоронили в Екатеринбурге - РИА Новости, 28.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:27 28.07.2023 (обновлено: 14:13 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/zhuravlev-1886817985.html
Военкора Журавлева с воинскими почестями похоронили в Екатеринбурге
Военкора Журавлева с воинскими почестями похоронили в Екатеринбурге - РИА Новости, 28.07.2023
Военкора Журавлева с воинскими почестями похоронили в Екатеринбурге
В Екатеринбурге похоронили с воинскими почестями военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего в зоне спецоперации, сообщил корреспондент агентства. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T12:27
2023-07-28T14:13
специальная военная операция на украине
происшествия
в мире
россия
екатеринбург
ростислав журавлев
обстрел группы журналистов в зоне сво
умер военкор ростислав журавлев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге похоронили с воинскими почестями военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего в зоне спецоперации, сообщил корреспондент агентства.Гражданская панихида прошла в Доме офицеров в центре города. Проводить журналиста в последний путь пришли генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, его заместитель Борис Кириллов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель свердловского Союза журналистов Александр Левин.Около гроба возложили десятки венков от военных, журналистов и региональных чиновников. В первых рядах сидели родители Ростислава, его вдова и двое сыновей. Во время церемонии матери погибшего вручили орден Мужества и медаль СК "Доблесть и отвага"."Погиб мой единственный сын, очень тяжело. Я подумала быть честной сама с собой и что бы я хотела: чтобы это был маменькин сынок, но живой и здоровый, или быть матерью погибшего героя? Тут каждая мать и каждый отец решают это для себя, да и наши сыновья нас не всегда спрашивают, выбирая свой жизненный путь. Я его не просто любила, я его обожала. Мой единственный сын шагнул в бессмертие, в вечность. Горжусь им и буду помнить вечно", — сказала мать Ростислава Людмила Журавлева.Вслед за этим гроб с телом журналиста отвезли на Широкореченское кладбище. После отпевания родные и друзья еще раз попрощались с Ростиславом, после чего под гимн России предали земле, а военнослужащие почетного эскорта произвели тройной оружейный салют.Смерть Ростислава ЖуравлеваДвадцать второго июля ВСУ целенаправленно обстреляли группу российских журналистов в Запорожской области. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева.Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
россия
екатеринбург
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Похороны Ростислава Журавлева
Военкора РИА Новости Ростислава Журавлева с воинскими почестями похоронили в Екатеринбурге под звуки гимна России
2023-07-28T12:27
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Дмитрий Киселев: "Ростислав Журавлев совершил подвиг и погиб смертью храбрых"
"Ростислав совершил подвиг и погиб смертью храбрых", заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Киселев. В Екатеринбурге началось прощание с журналистом Ростиславом Журавлёвым, погибшим в зоне СВО.
2023-07-28T12:27
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Церемония прощания с Ростиславом Журавлевым
Присутствуют родные Ростислава, полпред по Уральскому федеральному округу, губернатор и мэр Екатеринбурга.
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происшествия, в мире, россия, екатеринбург, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво, умер военкор ростислав журавлев, дмитрий киселев, свердловская область, вооруженные силы украины, оон, следственный комитет россии (ск рф), владимир якушев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, В мире, Россия, Екатеринбург, Ростислав Журавлев, Обстрел группы журналистов в зоне СВО, Умер военкор Ростислав Журавлев, Дмитрий Киселев, Свердловская область, Вооруженные силы Украины, ООН, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Якушев
Военкора Журавлева с воинскими почестями похоронили в Екатеринбурге

Военкора РИА Новости Журавлева похоронили на Широкореченском кладбище Екатеринбурга

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге похоронили с воинскими почестями военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего в зоне спецоперации, сообщил корреспондент агентства.
Гражданская панихида прошла в Доме офицеров в центре города. Проводить журналиста в последний путь пришли генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, его заместитель Борис Кириллов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель свердловского Союза журналистов Александр Левин.
Около гроба возложили десятки венков от военных, журналистов и региональных чиновников. В первых рядах сидели родители Ростислава, его вдова и двое сыновей. Во время церемонии матери погибшего вручили орден Мужества и медаль СК "Доблесть и отвага".
«
"Погиб мой единственный сын, очень тяжело. Я подумала быть честной сама с собой и что бы я хотела: чтобы это был маменькин сынок, но живой и здоровый, или быть матерью погибшего героя? Тут каждая мать и каждый отец решают это для себя, да и наши сыновья нас не всегда спрашивают, выбирая свой жизненный путь. Я его не просто любила, я его обожала. Мой единственный сын шагнул в бессмертие, в вечность. Горжусь им и буду помнить вечно", — сказала мать Ростислава Людмила Журавлева.
Вслед за этим гроб с телом журналиста отвезли на Широкореченское кладбище. После отпевания родные и друзья еще раз попрощались с Ростиславом, после чего под гимн России предали земле, а военнослужащие почетного эскорта произвели тройной оружейный салют.

Смерть Ростислава Журавлева

Двадцать второго июля ВСУ целенаправленно обстреляли группу российских журналистов в Запорожской области. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева.
Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Церемония прощания с военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

В Доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге началось прощание с военкором Ростиславом Журавлевым.

Церемония прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге

В Доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге началось прощание с военкором Ростиславом Журавлевым.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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1 из 9
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Проводить журналиста в последний путь пришли гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель свердловского Союза журналистов Александр Левин.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вручает матери Людмиле орден Мужества на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге

Проводить журналиста в последний путь пришли гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель свердловского Союза журналистов Александр Левин.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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2 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Накануне президент России Владимир Путин наградил Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно.

Орден Мужества, которым награжден посмертно военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, погибший в зоне СВО

Накануне президент России Владимир Путин наградил Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 9
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Военкор погиб 22 июля в Запорожской области при обстреле группы российских журналистов со стороны ВСУ.

Заместитель главного редактора, директор Главной дирекции информации Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Горностаев на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге

Военкор погиб 22 июля в Запорожской области при обстреле группы российских журналистов со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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4 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.

Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и первый заместитель директора главной дирекции информации медиагруппы Россия сегодня Светлана Каражас на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге

По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 9
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

У гроба находятся мать Ростислава Журавлева, его вдова и двое детей, другие близкие родственники.

Мать Людмила Журавлева на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге

У гроба находятся мать Ростислава Журавлева, его вдова и двое детей, другие близкие родственники.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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6 из 9
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

После прощания военкора похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.

Супруга Ростислава Журавлева принимает соболезнования на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге

После прощания военкора похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Там же пройдет отпевание.

Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге

Там же пройдет отпевание.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 9
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, гибель Ростислава Журавлева — результат сознательной атаки киевского режима на журналистов.

Вынос гроба с телом погибшего в зоне СВО военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева после церемонии прощания в Доме офицеров в Екатеринбурге

Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, гибель Ростислава Журавлева — результат сознательной атаки киевского режима на журналистов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
9 из 9

В Доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге началось прощание с военкором Ростиславом Журавлевым.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
1 из 9

Проводить журналиста в последний путь пришли гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель свердловского Союза журналистов Александр Левин.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
2 из 9

Накануне президент России Владимир Путин наградил Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 9

Военкор погиб 22 июля в Запорожской области при обстреле группы российских журналистов со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
4 из 9

По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 9

У гроба находятся мать Ростислава Журавлева, его вдова и двое детей, другие близкие родственники.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
6 из 9

После прощания военкора похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
7 из 9

Там же пройдет отпевание.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 9

Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, гибель Ростислава Журавлева — результат сознательной атаки киевского режима на журналистов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВ миреРоссияЕкатеринбургРостислав ЖуравлевОбстрел группы журналистов в зоне СВОУмер военкор Ростислав ЖуравлевДмитрий КиселевСвердловская областьВооруженные силы УкраиныООНСледственный комитет России (СК РФ)Владимир Якушев
 
 
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