Церемония прощания с военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым

В Доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге началось прощание с военкором Ростиславом Журавлевым.
В Доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге началось прощание с военкором Ростиславом Журавлевым.
Проводить журналиста в последний путь пришли гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель свердловского Союза журналистов Александр Левин.
Проводить журналиста в последний путь пришли гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель свердловского Союза журналистов Александр Левин.
Накануне президент России Владимир Путин наградил Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно.
Накануне президент России Владимир Путин наградил Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно.
Военкор погиб 22 июля в Запорожской области при обстреле группы российских журналистов со стороны ВСУ.
Военкор погиб 22 июля в Запорожской области при обстреле группы российских журналистов со стороны ВСУ.
По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.
По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.
У гроба находятся мать Ростислава Журавлева, его вдова и двое детей, другие близкие родственники.
У гроба находятся мать Ростислава Журавлева, его вдова и двое детей, другие близкие родственники.
После прощания военкора похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.
После прощания военкора похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.
Там же пройдет отпевание.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, гибель Ростислава Журавлева — результат сознательной атаки киевского режима на журналистов.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, гибель Ростислава Журавлева — результат сознательной атаки киевского режима на журналистов.