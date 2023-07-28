Рейтинг@Mail.ru
Церемония прощания с военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 28.07.2023 (обновлено: 11:26 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/proschanie-1886779683.html
Церемония прощания с военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым
Церемония прощания с военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым - РИА Новости, 28.07.2023
Церемония прощания с военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым
В Екатеринбурге прощаются с погибшим военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым. Кадры с траурной церемонии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:35
2023-07-28T11:26
фото
екатеринбург
россия
свердловская область
дмитрий киселев
ростислав журавлев
владимир якушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886798891_0:331:2908:1968_1920x0_80_0_0_77b7eb27690b82d9a5f4ec2fbc1453bf.jpg
В Екатеринбурге прощаются с погибшим военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым. Кадры с траурной церемонии — в фотоленте Ria.ru.
екатеринбург
россия
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886798891_319:319:2585:2018_1920x0_80_0_0_1f94b4668f4c8c6f2aac610c4d3fbc84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, екатеринбург, россия, свердловская область, дмитрий киселев, ростислав журавлев, владимир якушев, центральный военный округ, вооруженные силы украины, обстрел группы журналистов в зоне сво
Фото, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Дмитрий Киселев, Ростислав Журавлев, Владимир Якушев, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Обстрел группы журналистов в зоне СВО

Церемония прощания с военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым

Читать ria.ru в
В Екатеринбурге прощаются с погибшим военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым. Кадры с траурной церемонии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

В Доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге началось прощание с военкором Ростиславом Журавлевым.

Церемония прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге

В Доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге началось прощание с военкором Ростиславом Журавлевым.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Проводить журналиста в последний путь пришли гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель свердловского Союза журналистов Александр Левин.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вручает матери Людмиле орден Мужества на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге

Проводить журналиста в последний путь пришли гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель свердловского Союза журналистов Александр Левин.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Накануне президент России Владимир Путин наградил Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно.

Орден Мужества, которым награжден посмертно военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, погибший в зоне СВО

Накануне президент России Владимир Путин наградил Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Военкор погиб 22 июля в Запорожской области при обстреле группы российских журналистов со стороны ВСУ.

Заместитель главного редактора, директор Главной дирекции информации Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Горностаев на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге

Военкор погиб 22 июля в Запорожской области при обстреле группы российских журналистов со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.

Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и первый заместитель директора главной дирекции информации медиагруппы Россия сегодня Светлана Каражас на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге

По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

У гроба находятся мать Ростислава Журавлева, его вдова и двое детей, другие близкие родственники.

Мать Людмила Журавлева на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге

У гроба находятся мать Ростислава Журавлева, его вдова и двое детей, другие близкие родственники.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

После прощания военкора похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.

Супруга Ростислава Журавлева принимает соболезнования на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге

После прощания военкора похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Там же пройдет отпевание.

Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге

Там же пройдет отпевание.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, гибель Ростислава Журавлева — результат сознательной атаки киевского режима на журналистов.

Вынос гроба с телом погибшего в зоне СВО военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева после церемонии прощания в Доме офицеров в Екатеринбурге

Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, гибель Ростислава Журавлева — результат сознательной атаки киевского режима на журналистов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ФотоЕкатеринбургРоссияСвердловская областьДмитрий КиселевРостислав ЖуравлевВладимир ЯкушевЦентральный военный округВооруженные силы УкраиныОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала