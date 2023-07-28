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Церемония прощания с военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым

Церемония прощания с военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым - РИА Новости, 28.07.2023

Церемония прощания с военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым

В Екатеринбурге прощаются с погибшим военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым. Кадры с траурной церемонии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:35

2023-07-28T10:35

2023-07-28T11:26

фото

екатеринбург

россия

свердловская область

дмитрий киселев

ростислав журавлев

владимир якушев

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В Екатеринбурге прощаются с погибшим военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым. Кадры с траурной церемонии — в фотоленте Ria.ru.

екатеринбург

россия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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