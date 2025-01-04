Рейтинг@Mail.ru
В ДНР украинский дрон атаковал машину с российскими журналистами - РИА Новости, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 04.01.2025 (обновлено: 07:48 05.01.2025)
https://ria.ru/20250104/martemyanov-1992528445.html
В ДНР украинский дрон атаковал машину с российскими журналистами
В ДНР украинский дрон атаковал машину с российскими журналистами - РИА Новости, 05.01.2025
В ДНР украинский дрон атаковал машину с российскими журналистами
Украинский FPV-дрон атаковал машину с российскими журналистами на трассе Донецк — Горловка, передает корреспондент РИА Новости Максим Романенко с места ЧП. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-04T21:16:00+03:00
2025-01-05T07:48:00+03:00
происшествия
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
вооруженные силы украины
риа новости
известия (газета)
александр мартемьянов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992532923_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2500f7bed2a015d9f2bfe824e976cc55.jpg
ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. Украинский FPV-дрон атаковал машину с российскими журналистами на трассе Донецк — Горловка, передает корреспондент РИА Новости Максим Романенко с места ЧП."После съемки последствий обстрелов в Горловке мы возвращались в Донецк. На трассе по нашей машине нанес удар дрон-камикадзе", — рассказал он, отметив, что ВСУ намеренно били по гражданскому автомобилю, находящемуся далеко от линии соприкосновения.В результате атаки погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Сам Романенко и его коллега по РИА Новости Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии. Также пострадали главред и военкор донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман. В основном все они получили ссадины и контузии, их госпитализировали.
https://ria.ru/20241127/yunesko-1986039534.html
горловка
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео с места удара ВСУ по машине с российскими журналистами
РИА Новости публикует видео с места удара ВСУ по машине с журналистами, где погиб внештатный корреспондент "Известий" и ранен один и пострадал второй корреспондент агентства.
2025-01-04T21:16
true
PT0M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992532923_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d48e71667dd7f7b511f8795d8b051ede.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, горловка, донецк, вооруженные силы украины, риа новости, известия (газета), александр мартемьянов
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Вооруженные силы Украины, РИА Новости, Известия (газета), Александр Мартемьянов
В ДНР украинский дрон атаковал машину с российскими журналистами

Корреспондент "Известий" Мартемьянов погиб при ударе дрона ВСУ по машине в ДНР

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. Украинский FPV-дрон атаковал машину с российскими журналистами на трассе Донецк — Горловка, передает корреспондент РИА Новости Максим Романенко с места ЧП.
"После съемки последствий обстрелов в Горловке мы возвращались в Донецк. На трассе по нашей машине нанес удар дрон-камикадзе", — рассказал он, отметив, что ВСУ намеренно били по гражданскому автомобилю, находящемуся далеко от линии соприкосновения.
В результате атаки погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов.
Сам Романенко и его коллега по РИА Новости Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии. Также пострадали главред и военкор донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман.
В основном все они получили ссадины и контузии, их госпитализировали.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Россия потребует корректировки доклада ЮНЕСКО о журналистах
27 ноября 2024, 16:50
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкВооруженные силы УкраиныРИА НовостиИзвестия (газета)Александр Мартемьянов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала