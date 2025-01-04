https://ria.ru/20250104/martemyanov-1992528445.html
В ДНР украинский дрон атаковал машину с российскими журналистами
В ДНР украинский дрон атаковал машину с российскими журналистами - РИА Новости, 05.01.2025
В ДНР украинский дрон атаковал машину с российскими журналистами
Украинский FPV-дрон атаковал машину с российскими журналистами на трассе Донецк — Горловка, передает корреспондент РИА Новости Максим Романенко с места ЧП. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-04T21:16:00+03:00
2025-01-04T21:16:00+03:00
2025-01-05T07:48:00+03:00
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ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. Украинский FPV-дрон атаковал машину с российскими журналистами на трассе Донецк — Горловка, передает корреспондент РИА Новости Максим Романенко с места ЧП."После съемки последствий обстрелов в Горловке мы возвращались в Донецк. На трассе по нашей машине нанес удар дрон-камикадзе", — рассказал он, отметив, что ВСУ намеренно били по гражданскому автомобилю, находящемуся далеко от линии соприкосновения.В результате атаки погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Сам Романенко и его коллега по РИА Новости Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии. Также пострадали главред и военкор донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман. В основном все они получили ссадины и контузии, их госпитализировали.
https://ria.ru/20241127/yunesko-1986039534.html
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Видео с места удара ВСУ по машине с российскими журналистами
РИА Новости публикует видео с места удара ВСУ по машине с журналистами, где погиб внештатный корреспондент "Известий" и ранен один и пострадал второй корреспондент агентства.
2025-01-04T21:16
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происшествия, горловка, донецк, вооруженные силы украины, риа новости, известия (газета), александр мартемьянов
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Вооруженные силы Украины, РИА Новости, Известия (газета), Александр Мартемьянов
В ДНР украинский дрон атаковал машину с российскими журналистами
Корреспондент "Известий" Мартемьянов погиб при ударе дрона ВСУ по машине в ДНР