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Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий"
Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий" - РИА Новости, 24.01.2025
Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий"
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно корреспондента издания "Известия" Александра Мартемьянова, соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T20:46:00+03:00
2025-01-24T20:46:00+03:00
2025-01-24T21:11:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно корреспондента издания "Известия" Александра Мартемьянова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить: орденом Мужества Мартемьянова Александра Сергеевича - корреспондента общества с ограниченной ответственностью "Мультимедийный информационный центр "Известия", город Москва (посмертно)", - говорится в документе.
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россия, москва, владимир путин, александр мартемьянов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Владимир Путин, Александр Мартемьянов
Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий"
Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий" Мартемьянова