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Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий" - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 24.01.2025 (обновлено: 21:11 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/orden-1995402157.html
Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий"
Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий" - РИА Новости, 24.01.2025
Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий"
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно корреспондента издания "Известия" Александра Мартемьянова, соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T20:46:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
москва
владимир путин
александр мартемьянов
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно корреспондента издания "Известия" Александра Мартемьянова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить: орденом Мужества Мартемьянова Александра Сергеевича - корреспондента общества с ограниченной ответственностью "Мультимедийный информационный центр "Известия", город Москва (посмертно)", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250124/solovev-1995403783.html
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россия, москва, владимир путин, александр мартемьянов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Владимир Путин, Александр Мартемьянов
Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий"

Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий" Мартемьянова

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПрощание с погибшим в зоне СВО военкором "Известий" Александром Мартемьяновым
Прощание с погибшим в зоне СВО военкором Известий Александром Мартемьяновым - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Прощание с погибшим в зоне СВО военкором "Известий" Александром Мартемьяновым. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно корреспондента издания "Известия" Александра Мартемьянова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить: орденом Мужества Мартемьянова Александра Сергеевича - корреспондента общества с ограниченной ответственностью "Мультимедийный информационный центр "Известия", город Москва (посмертно)", - говорится в документе.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваВладимир ПутинАлександр Мартемьянов
 
 
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