https://ria.ru/20221021/kherson-1825571747.html

При обстреле Херсона со стороны ВСУ погиб российский продюсер

При обстреле Херсона со стороны ВСУ погиб российский продюсер - РИА Новости, 21.10.2022

При обстреле Херсона со стороны ВСУ погиб российский продюсер

Российский продюсер погиб при украинском ракетном обстреле переправы в Херсоне, сообщила в пятницу заместитель губернатора Херсонской области Екатерина... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T09:49

2022-10-21T09:49

2022-10-21T17:15

происшествия

екатерина губарева

херсон

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Российский продюсер погиб при украинском ракетном обстреле переправы в Херсоне, сообщила в пятницу заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева."Среди погибших есть российский продюсер, который прибыл по зову сердца помогать Херсону и области", — написала Губарева в своем Telegram-канале, не раскрывая имя погибшего.Удар нанесен накануне вечером американскими ракетными системами залпового огня HIMARS. По последним данным властей, погибли четыре человека, еще несколько ранены. Среди жертв, помимо продюсера, два сотрудника телерадиокомпании Херсонской области "Таврия".

https://ria.ru/20221021/pereprava-1825557567.html

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатерина губарева, херсон, херсонская область