https://ria.ru/20221021/kherson-1825571747.html
При обстреле Херсона со стороны ВСУ погиб российский продюсер
При обстреле Херсона со стороны ВСУ погиб российский продюсер - РИА Новости, 21.10.2022
При обстреле Херсона со стороны ВСУ погиб российский продюсер
Российский продюсер погиб при украинском ракетном обстреле переправы в Херсоне, сообщила в пятницу заместитель губернатора Херсонской области Екатерина... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:49
2022-10-21T09:49
2022-10-21T17:15
происшествия
екатерина губарева
херсон
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Российский продюсер погиб при украинском ракетном обстреле переправы в Херсоне, сообщила в пятницу заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева."Среди погибших есть российский продюсер, который прибыл по зову сердца помогать Херсону и области", — написала Губарева в своем Telegram-канале, не раскрывая имя погибшего.Удар нанесен накануне вечером американскими ракетными системами залпового огня HIMARS. По последним данным властей, погибли четыре человека, еще несколько ранены. Среди жертв, помимо продюсера, два сотрудника телерадиокомпании Херсонской области "Таврия".
https://ria.ru/20221021/pereprava-1825557567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатерина губарева, херсон, херсонская область
Происшествия, Екатерина Губарева, Херсон, Херсонская область
09:49 21.10.2022 (обновлено: 17:15 21.10.2022)
При обстреле Херсона со стороны ВСУ погиб российский продюсер
Замглавы Херсонской области Губарева: при обстреле со стороны ВСУ погиб продюсер из России