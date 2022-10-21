Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Херсона со стороны ВСУ погиб российский продюсер - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221021/kherson-1825571747.html
При обстреле Херсона со стороны ВСУ погиб российский продюсер
При обстреле Херсона со стороны ВСУ погиб российский продюсер - РИА Новости, 21.10.2022
При обстреле Херсона со стороны ВСУ погиб российский продюсер
Российский продюсер погиб при украинском ракетном обстреле переправы в Херсоне, сообщила в пятницу заместитель губернатора Херсонской области Екатерина... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:49
2022-10-21T17:15
происшествия
екатерина губарева
херсон
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819339545_0:98:1201:774_1920x0_80_0_0_9f4c4785d7b787cdffed61f6563063db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Российский продюсер погиб при украинском ракетном обстреле переправы в Херсоне, сообщила в пятницу заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева."Среди погибших есть российский продюсер, который прибыл по зову сердца помогать Херсону и области", — написала Губарева в своем Telegram-канале, не раскрывая имя погибшего.Удар нанесен накануне вечером американскими ракетными системами залпового огня HIMARS. По последним данным властей, погибли четыре человека, еще несколько ранены. Среди жертв, помимо продюсера, два сотрудника телерадиокомпании Херсонской области "Таврия".
https://ria.ru/20221021/pereprava-1825557567.html
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819339545_50:0:1201:863_1920x0_80_0_0_1b41f04e4a687cd59ccbd26ff09dadbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатерина губарева, херсон, херсонская область
Происшествия, Екатерина Губарева, Херсон, Херсонская область
09:49 21.10.2022 (обновлено: 17:15 21.10.2022)
 
При обстреле Херсона со стороны ВСУ погиб российский продюсер

Замглавы Херсонской области Губарева: при обстреле со стороны ВСУ погиб продюсер из России

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкРазрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне, где проживали российские журналисты
Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне, где проживали российские журналисты - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Российский продюсер погиб при украинском ракетном обстреле переправы в Херсоне, сообщила в пятницу заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева.
"Среди погибших есть российский продюсер, который прибыл по зову сердца помогать Херсону и области", — написала Губарева в своем Telegram-канале, не раскрывая имя погибшего.
Удар нанесен накануне вечером американскими ракетными системами залпового огня HIMARS. По последним данным властей, погибли четыре человека, еще несколько ранены. Среди жертв, помимо продюсера, два сотрудника телерадиокомпании Херсонской области "Таврия".
Автомобиль, попавший под обстрел переправы в Херсонской области
09:15
После обстрела ВСУ гражданской переправы в Херсоне погибли двое журналистов
 
ПроисшествияЕкатерина ГубареваХерсонХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала