https://ria.ru/20250108/vsu-1992818759.html

Военкора Мартемьянова наградили орденом ДНР посмертно

Военкора Мартемьянова наградили орденом ДНР посмертно - РИА Новости, 08.01.2025

Военкора Мартемьянова наградили орденом ДНР посмертно

Погибшего от удара ВСУ корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова наградили орденом Донецкой Народной Республики посмертно, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T15:16:00+03:00

2025-01-08T15:16:00+03:00

2025-01-08T15:16:00+03:00

в мире

донецкая народная республика

курская область

донецк

александр мартемьянов

александр захарченко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Погибшего от удара ВСУ корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова наградили орденом Донецкой Народной Республики посмертно, сообщается в Telegram-канале издания. В субботу внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов погиб при ударе украинского FPV-дрона по гражданской машине на трассе Донецк-Горловка, журналист РИА Новости и ещё четверо сотрудников СМИ ранены. "Орденом Республики посмертно наградили погибшего корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова", - говорится в сообщении. Уточняется, что награду родителям журналиста вручил председатель Народного совета ДНР Константин Кузьмин. Тело Мартемьянова захоронено в среду рядом с погибшими в Курской области волонтерами Давидом Соколовым и Николаем Ковалевым на "Аллее Героев" в Донецке. "Аллея героев" - место захоронения отдавших свою жизнь за Донбасс. Она находится на донецком кладбище "Донецкое море". Там захоронены такие герои ДНР, как первый глава республики Александр Захарченко, комбат "Спарты" Арсен Павлов, комбат "Сомали" Михаил Толстых и другие.

https://ria.ru/20240420/korrespondent-1941188404.html

донецкая народная республика

курская область

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Похороны корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова на Аллее Героев в Донецке Погибший от атаки дрона ВСУ корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов похоронен на Аллее Героев в Донецке.На прощальной церемонии собрались более 100 человек - родственники, коллеги, единомышленники. 2025-01-08T15:16 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, курская область, донецк, александр мартемьянов, александр захарченко, вооруженные силы украины