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Военкора Мартемьянова наградили орденом ДНР посмертно - РИА Новости, 08.01.2025
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15:16 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/vsu-1992818759.html
Военкора Мартемьянова наградили орденом ДНР посмертно
Военкора Мартемьянова наградили орденом ДНР посмертно - РИА Новости, 08.01.2025
Военкора Мартемьянова наградили орденом ДНР посмертно
Погибшего от удара ВСУ корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова наградили орденом Донецкой Народной Республики посмертно, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T15:16:00+03:00
2025-01-08T15:16:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
курская область
донецк
александр мартемьянов
александр захарченко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Погибшего от удара ВСУ корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова наградили орденом Донецкой Народной Республики посмертно, сообщается в Telegram-канале издания. В субботу внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов погиб при ударе украинского FPV-дрона по гражданской машине на трассе Донецк-Горловка, журналист РИА Новости и ещё четверо сотрудников СМИ ранены. "Орденом Республики посмертно наградили погибшего корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова", - говорится в сообщении. Уточняется, что награду родителям журналиста вручил председатель Народного совета ДНР Константин Кузьмин. Тело Мартемьянова захоронено в среду рядом с погибшими в Курской области волонтерами Давидом Соколовым и Николаем Ковалевым на "Аллее Героев" в Донецке. "Аллея героев" - место захоронения отдавших свою жизнь за Донбасс. Она находится на донецком кладбище "Донецкое море". Там захоронены такие герои ДНР, как первый глава республики Александр Захарченко, комбат "Спарты" Арсен Павлов, комбат "Сомали" Михаил Толстых и другие.
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донецкая народная республика
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Похороны корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова на Аллее Героев в Донецке
Погибший от атаки дрона ВСУ корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов похоронен на Аллее Героев в Донецке.На прощальной церемонии собрались более 100 человек - родственники, коллеги, единомышленники.
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в мире, донецкая народная республика, курская область, донецк, александр мартемьянов, александр захарченко, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Курская область, Донецк, Александр Мартемьянов, Александр Захарченко, Вооруженные силы Украины
Военкора Мартемьянова наградили орденом ДНР посмертно

Журналиста "Известий" Мартемьянова наградили орденом ДНР посмертно

© РИА НовостиПохороны погибшего от удара ВСУ корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова в Донецке
Похороны погибшего от удара ВСУ корреспондента Известий Александра Мартемьянова в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости
Похороны погибшего от удара ВСУ корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова в Донецке
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Погибшего от удара ВСУ корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова наградили орденом Донецкой Народной Республики посмертно, сообщается в Telegram-канале издания.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Пушилин выразил соболезнования родным погибшего корреспондента "Известий"
20 апреля 2024, 08:25
В субботу внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов погиб при ударе украинского FPV-дрона по гражданской машине на трассе Донецк-Горловка, журналист РИА Новости и ещё четверо сотрудников СМИ ранены.
"Орденом Республики посмертно наградили погибшего корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова", - говорится в сообщении.
Уточняется, что награду родителям журналиста вручил председатель Народного совета ДНР Константин Кузьмин.
Тело Мартемьянова захоронено в среду рядом с погибшими в Курской области волонтерами Давидом Соколовым и Николаем Ковалевым на "Аллее Героев" в Донецке. "Аллея героев" - место захоронения отдавших свою жизнь за Донбасс. Она находится на донецком кладбище "Донецкое море". Там захоронены такие герои ДНР, как первый глава республики Александр Захарченко, комбат "Спарты" Арсен Павлов, комбат "Сомали" Михаил Толстых и другие.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаКурская областьДонецкАлександр МартемьяновАлександр ЗахарченкоВооруженные силы Украины
 
 
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