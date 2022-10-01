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Журналист RuBaltic Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой - РИА Новости, 01.10.2022
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Журналист RuBaltic Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой
Журналист RuBaltic Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой - РИА Новости, 01.10.2022
Журналист RuBaltic Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой
Журналист калининградского издания RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич погиб в столкновениях под Авдеевкой, сообщил главный редактор Александр Носович. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T13:48
2022-10-01T16:25
енакиево
авдеевка
донецкая народная республика
происшествия
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Журналист калининградского издания RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич погиб в столкновениях под Авдеевкой, сообщил главный редактор Александр Носович."Стало известно, что в боях под Авдеевкой погиб мой друг, ученик и соавтор, обозреватель RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич", — написал главред.Отмечается, что Ильяшевич также выступал в качестве эксперта на сайте Sputnik Беларусь.Журналист родился в городе Енакиево в Донецкой Народной Республике. В 2014 году закончил школу, но, проучившись год в Харьковском университете, вернулся в республику.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Во всех этих регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.
https://rsport.ria.ru/20220925/mineev-1819374338.html
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енакиево, авдеевка, донецкая народная республика, происшествия, владимир путин, россия
Енакиево, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Владимир Путин, Россия
13:48 01.10.2022 (обновлено: 16:25 01.10.2022)
 
Журналист RuBaltic Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой

Журналист калининградского издания RuBaltic Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой

© Фото : Алексей Ильяшевич/ВконтактеАлексей Ильяшевич
Алексей Ильяшевич - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Фото : Алексей Ильяшевич/Вконтакте
Алексей Ильяшевич. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Журналист калининградского издания RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич погиб в столкновениях под Авдеевкой, сообщил главный редактор Александр Носович.
"Стало известно, что в боях под Авдеевкой погиб мой друг, ученик и соавтор, обозреватель RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич", — написал главред.
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Отмечается, что Ильяшевич также выступал в качестве эксперта на сайте Sputnik Беларусь.
Журналист родился в городе Енакиево в Донецкой Народной Республике. В 2014 году закончил школу, но, проучившись год в Харьковском университете, вернулся в республику.
"Леша понял, что в этой войне он на стороне ДНР и России, и предпочел учиться и работать под бомбами на журфаке Донецкого университета", — отметил Носович, добавив, что тогда же Ильяшевич вступил добровольцем в ряды Народной милиции ДНР и пошел на передовую.
С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Во всех этих регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.
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ЕнакиевоАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияВладимир ПутинРоссия
 
 
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