13:48 01.10.2022 (обновлено: 16:25 01.10.2022)
Журналист RuBaltic Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой
Журналист калининградского издания RuBaltic Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой
Алексей Ильяшевич. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Журналист калининградского издания RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич погиб в столкновениях под Авдеевкой, сообщил главный редактор Александр Носович.
"Стало известно, что в боях под Авдеевкой погиб мой друг, ученик и соавтор, обозреватель RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич", — написал главред.
Отмечается, что Ильяшевич также выступал в качестве эксперта на сайте Sputnik Беларусь.
Журналист родился в городе Енакиево в Донецкой Народной Республике. В 2014 году закончил школу, но, проучившись год в Харьковском университете, вернулся в республику.
"Леша понял, что в этой войне он на стороне ДНР и России, и предпочел учиться и работать под бомбами на журфаке Донецкого университета", — отметил Носович, добавив, что тогда же Ильяшевич вступил добровольцем в ряды Народной милиции ДНР и пошел на передовую.
С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Во всех этих регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.