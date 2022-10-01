https://ria.ru/20221001/zhurnalist-1820838500.html

Журналист RuBaltic Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой

Журналист RuBaltic Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой - РИА Новости, 01.10.2022

Журналист RuBaltic Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой

Журналист калининградского издания RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич погиб в столкновениях под Авдеевкой, сообщил главный редактор Александр Носович. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T13:48

2022-10-01T13:48

2022-10-01T16:25

енакиево

авдеевка

донецкая народная республика

происшествия

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Журналист калининградского издания RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич погиб в столкновениях под Авдеевкой, сообщил главный редактор Александр Носович."Стало известно, что в боях под Авдеевкой погиб мой друг, ученик и соавтор, обозреватель RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич", — написал главред.Отмечается, что Ильяшевич также выступал в качестве эксперта на сайте Sputnik Беларусь.Журналист родился в городе Енакиево в Донецкой Народной Республике. В 2014 году закончил школу, но, проучившись год в Харьковском университете, вернулся в республику.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Во всех этих регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.

https://rsport.ria.ru/20220925/mineev-1819374338.html

https://ria.ru/20220916/vzryv-1817235726.html

енакиево

авдеевка

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

енакиево, авдеевка, донецкая народная республика, происшествия, владимир путин, россия