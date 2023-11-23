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Шадаев выразил соболезнования после гибели военкора Максудова - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:58 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911463967.html
Шадаев выразил соболезнования после гибели военкора Максудова
Шадаев выразил соболезнования после гибели военкора Максудова - РИА Новости, 23.11.2023
Шадаев выразил соболезнования после гибели военкора Максудова
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента "России 24" Бориса... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T22:58
2023-11-23T22:58
специальная военная операция на украине
россия
сочи
максут шадаев
борис максудов
союз журналистов россии
запорожская область
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента "России 24" Бориса Максудова, отметив, что журналист всегда "честно делал свою работу, показывая реальность, которую видел своими глазами", сообщается в Telegram-канале ведомства. "Всю свою жизнь Борис посвятил профессии: после университета работал в сочинской газете, затем на ГТРК Сочи, а последние несколько лет - на телеканале "Россия 24". Коллеги помнят его как надёжного и смелого товарища. Он не раз находился в зоне боевых действий, и всегда главной его задачей было - честно сделать свою работу, показать ту реальность, которую он видел своими глазами", - говорится в сообщении. Шадаев также добавил, что Минцифры окажет семье Максудова всю необходимую помощь и поддержку. В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован. В четверг журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой. Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и Союз журналистов России принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.
https://ria.ru/20231123/gibel_rossiyskikh_zhurnalistov-1911450827.html
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россия, сочи, максут шадаев, борис максудов, союз журналистов россии, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сочи, Максут Шадаев, Борис Максудов, Союз журналистов России, Запорожская область, Происшествия
Шадаев выразил соболезнования после гибели военкора Максудова

Шадаев: военкор Максудов показывал реальность, которую видел своими глазами

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЦветы у портрета корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК
Цветы у портрета корреспондента телеканала Россия 24 Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Цветы у портрета корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента "России 24" Бориса Максудова, отметив, что журналист всегда "честно делал свою работу, показывая реальность, которую видел своими глазами", сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Всю свою жизнь Борис посвятил профессии: после университета работал в сочинской газете, затем на ГТРК Сочи, а последние несколько лет - на телеканале "Россия 24". Коллеги помнят его как надёжного и смелого товарища. Он не раз находился в зоне боевых действий, и всегда главной его задачей было - честно сделать свою работу, показать ту реальность, которую он видел своими глазами", - говорится в сообщении.
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Шадаев также добавил, что Минцифры окажет семье Максудова всю необходимую помощь и поддержку.
В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован. В четверг журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой.
Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и Союз журналистов России принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСочиМаксут ШадаевБорис МаксудовСоюз журналистов РоссииЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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