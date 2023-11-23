https://ria.ru/20231123/maksudov-1911463967.html

Шадаев выразил соболезнования после гибели военкора Максудова

Шадаев выразил соболезнования после гибели военкора Максудова - РИА Новости, 23.11.2023

Шадаев выразил соболезнования после гибели военкора Максудова

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента "России 24" Бориса... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T22:58

2023-11-23T22:58

2023-11-23T22:58

специальная военная операция на украине

россия

сочи

максут шадаев

борис максудов

союз журналистов россии

запорожская область

происшествия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента "России 24" Бориса Максудова, отметив, что журналист всегда "честно делал свою работу, показывая реальность, которую видел своими глазами", сообщается в Telegram-канале ведомства. "Всю свою жизнь Борис посвятил профессии: после университета работал в сочинской газете, затем на ГТРК Сочи, а последние несколько лет - на телеканале "Россия 24". Коллеги помнят его как надёжного и смелого товарища. Он не раз находился в зоне боевых действий, и всегда главной его задачей было - честно сделать свою работу, показать ту реальность, которую он видел своими глазами", - говорится в сообщении. Шадаев также добавил, что Минцифры окажет семье Максудова всю необходимую помощь и поддержку. В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован. В четверг журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой. Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и Союз журналистов России принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.

https://ria.ru/20231123/gibel_rossiyskikh_zhurnalistov-1911450827.html

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россия, сочи, максут шадаев, борис максудов, союз журналистов россии, запорожская область, происшествия