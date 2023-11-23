Шадаев выразил соболезнования после гибели военкора Максудова
Шадаев: военкор Максудов показывал реальность, которую видел своими глазами
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЦветы у портрета корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК
Цветы у портрета корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента "России 24" Бориса Максудова, отметив, что журналист всегда "честно делал свою работу, показывая реальность, которую видел своими глазами", сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Всю свою жизнь Борис посвятил профессии: после университета работал в сочинской газете, затем на ГТРК Сочи, а последние несколько лет - на телеканале "Россия 24". Коллеги помнят его как надёжного и смелого товарища. Он не раз находился в зоне боевых действий, и всегда главной его задачей было - честно сделать свою работу, показать ту реальность, которую он видел своими глазами", - говорится в сообщении.
Шадаев также добавил, что Минцифры окажет семье Максудова всю необходимую помощь и поддержку.
В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован. В четверг журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой.
Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и Союз журналистов России принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.