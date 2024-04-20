https://ria.ru/20240420/korrespondent-1941171628.html
СМИ: корреспондент "Известий" Еремин погиб в результате атаки FPV-дрона
СМИ: корреспондент "Известий" Еремин погиб в результате атаки FPV-дрона - РИА Новости, 20.04.2024
СМИ: корреспондент "Известий" Еремин погиб в результате атаки FPV-дрона
Корреспондент российского информационного телеканала "Известия" Семен Еремин погиб в Запорожской области в результате атаки FPV-дрона, сообщает телеканал в... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T00:44
2024-04-20T00:44
2024-04-20T01:28
специальная военная операция на украине
запорожская область
мариуполь
марьинка (днр)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Корреспондент российского информационного телеканала "Известия" Семен Еремин погиб в Запорожской области в результате атаки FPV-дрона, сообщает телеканал в своём Telegram-канале. Ранее в пятницу "Известия" сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел два дня назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. "Известия" отмечают, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. "Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после сброса с беспилотника он получил ранение, впоследствии чего скончался. Журналист выполнял профессиональный долг — снимал репортаж в Запорожской области", - сообщает телеканал.
https://ria.ru/20231122/ataka-1911124859.html
запорожская область
мариуполь
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запорожская область, мариуполь, марьинка (днр)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Мариуполь, Марьинка (ДНР)
СМИ: корреспондент "Известий" Еремин погиб в результате атаки FPV-дрона
"Известия": военкор Еремин погиб в Запорожье при атаке FPV-дрона ВСУ