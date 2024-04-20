Рейтинг@Mail.ru
СМИ: корреспондент "Известий" Еремин погиб в результате атаки FPV-дрона - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:44 20.04.2024 (обновлено: 01:28 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/korrespondent-1941171628.html
СМИ: корреспондент "Известий" Еремин погиб в результате атаки FPV-дрона
СМИ: корреспондент "Известий" Еремин погиб в результате атаки FPV-дрона - РИА Новости, 20.04.2024
СМИ: корреспондент "Известий" Еремин погиб в результате атаки FPV-дрона
Корреспондент российского информационного телеканала "Известия" Семен Еремин погиб в Запорожской области в результате атаки FPV-дрона, сообщает телеканал в... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T00:44
2024-04-20T01:28
специальная военная операция на украине
запорожская область
мариуполь
марьинка (днр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149469/27/1494692791_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_6927b284111fe603bad8a877e445de93.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Корреспондент российского информационного телеканала "Известия" Семен Еремин погиб в Запорожской области в результате атаки FPV-дрона, сообщает телеканал в своём Telegram-канале. Ранее в пятницу "Известия" сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел два дня назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. "Известия" отмечают, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. "Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после сброса с беспилотника он получил ранение, впоследствии чего скончался. Журналист выполнял профессиональный долг — снимал репортаж в Запорожской области", - сообщает телеканал.
https://ria.ru/20231122/ataka-1911124859.html
запорожская область
мариуполь
марьинка (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149469/27/1494692791_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3aa62d14cc23e6c26156a2c1bf0e600c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, мариуполь, марьинка (днр)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Мариуполь, Марьинка (ДНР)
СМИ: корреспондент "Известий" Еремин погиб в результате атаки FPV-дрона

"Известия": военкор Еремин погиб в Запорожье при атаке FPV-дрона ВСУ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание газеты "Известия" на Пушкинской площади
Здание газеты Известия на Пушкинской площади - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Здание газеты "Известия" на Пушкинской площади . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Корреспондент российского информационного телеканала "Известия" Семен Еремин погиб в Запорожской области в результате атаки FPV-дрона, сообщает телеканал в своём Telegram-канале.
Ранее в пятницу "Известия" сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел два дня назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. "Известия" отмечают, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
ВСУ нанесли удар по группе журналистов в Запорожской области
22 ноября 2023, 17:34
"Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после сброса с беспилотника он получил ранение, впоследствии чего скончался. Журналист выполнял профессиональный долг — снимал репортаж в Запорожской области", - сообщает телеканал.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьМариупольМарьинка (ДНР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала