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Оператор и водитель съемочной группы телеканала "Звезда" погибли в зоне СВО - РИА Новости, 24.03.2025
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22:14 24.03.2025 (обновлено: 23:07 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/svo-2007067339.html
Оператор и водитель съемочной группы телеканала "Звезда" погибли в зоне СВО
Оператор и водитель съемочной группы телеканала "Звезда" погибли в зоне СВО - РИА Новости, 24.03.2025
Оператор и водитель съемочной группы телеканала "Звезда" погибли в зоне СВО
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне СВО, сообщается в Telegram-канале издания. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T22:14:00+03:00
2025-03-24T23:07:00+03:00
происшествия
вооруженные силы украины
россия
следственный комитет россии (ск рф)
леонид пасечник
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне СВО, сообщается в Telegram-канале издания."Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции. С ними на одних съемках находился военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Он также погиб, выполняя профессиональный долг", — говорится в посте.Уточняется, что ВСУ нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами.Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, обстрел произошел в Кременском муниципальном округе республики. При этом погибли шесть человек, в том числе три сотрудника федеральных СМИ.Кроме того, пострадал 14-летний подросток, получивший осколочные ранения. Его оперативно доставили в одно из медучреждений. СК России возбудил уголовное дело по статьям "Убийство", "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".
https://ria.ru/20250324/korrespondent-2007067006.html
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происшествия, вооруженные силы украины, россия, следственный комитет россии (ск рф), леонид пасечник
Происшествия, Вооруженные силы Украины, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Леонид Пасечник
Оператор и водитель съемочной группы телеканала "Звезда" погибли в зоне СВО

Оператор и водитель съемочной группы "Звезды" Панов и Сиркели погибли в зоне СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне СВО, сообщается в Telegram-канале издания.
"Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции. С ними на одних съемках находился военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Он также погиб, выполняя профессиональный долг", — говорится в посте.
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Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, обстрел произошел в Кременском муниципальном округе республики. При этом погибли шесть человек, в том числе три сотрудника федеральных СМИ.
Кроме того, пострадал 14-летний подросток, получивший осколочные ранения. Его оперативно доставили в одно из медучреждений.
СК России возбудил уголовное дело по статьям "Убийство", "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".
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ПроисшествияВооруженные силы УкраиныРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Леонид Пасечник
 
 
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