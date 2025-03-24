https://ria.ru/20250324/svo-2007067339.html

Оператор и водитель съемочной группы телеканала "Звезда" погибли в зоне СВО

Оператор и водитель съемочной группы телеканала "Звезда" погибли в зоне СВО - РИА Новости, 24.03.2025

Оператор и водитель съемочной группы телеканала "Звезда" погибли в зоне СВО

Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне СВО, сообщается в Telegram-канале издания. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T22:14:00+03:00

2025-03-24T22:14:00+03:00

2025-03-24T23:07:00+03:00

происшествия

вооруженные силы украины

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне СВО, сообщается в Telegram-канале издания."Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции. С ними на одних съемках находился военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Он также погиб, выполняя профессиональный долг", — говорится в посте.Уточняется, что ВСУ нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами.Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, обстрел произошел в Кременском муниципальном округе республики. При этом погибли шесть человек, в том числе три сотрудника федеральных СМИ.Кроме того, пострадал 14-летний подросток, получивший осколочные ранения. Его оперативно доставили в одно из медучреждений. СК России возбудил уголовное дело по статьям "Убийство", "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

https://ria.ru/20250324/korrespondent-2007067006.html

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происшествия, вооруженные силы украины, россия, следственный комитет россии (ск рф), леонид пасечник