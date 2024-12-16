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ЧП и аварии на российских морских судах в 2023-2024 годах

ЧП и аварии на российских морских судах в 2023-2024 годах - РИА Новости, 16.12.2024

ЧП и аварии на российских морских судах в 2023-2024 годах

15 декабря пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно с нефтепродуктами "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T09:45

2024-12-16T09:45

2024-12-16T12:37

справки

происшествия

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202415 декабря пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно с нефтепродуктами "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь. Позднее МЧС РФ сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами. Росморречфлот уточнил, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В этот же день МЧС РФ сообщило, что танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. В рамках спасательной операции были направлены два буксира и два вертолета. С танкера "Волгонефть 212" были эвакуированы 13 моряков, один из них погиб. Позднее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что второе судно после дрейфа село на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. 16 декабря МЧС РФ сообщило, что все 14 человек эвакуированы на берег с танкера "Волгонефть 239". Также представитель экстренных служб сообщил, что свыше 200 человек и около 40 единиц специальной техники привлечены к ликвидации разлива нефтепродуктов после крушения в Керченском проливе двух танкеров. 11 ноября в Мраморном море у российского танкера SATURN I, шедшего без груза из Стамбула (Турция) в Россию, вышел из строя двигатель у причала Ахыркапы. В этот же день судно удалось безопасно отбуксировать к причалу Кючюкчекмедже. 18 октября на Сахалине при выходе из морского порта Корсаков перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов" при перегрузке щебня и песка. На борту находилось восемь членов экипажа. Троих человек удалось спасти. 19 октября спасатели обнаружили тела трех членов экипажа. 20 октября стало известно, что "Григорий Ловцов" ушел под воду. Позднее Следственный комитет Сахалина сообщил, что еще два члена признаны пропавшими без вести. 18 сентября в Карелии при подходе к шлюзу Беломорско-Балтийского канала сухогруз "Нефтерудовоз-2" сел на мель. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. 9 сентября в турецком проливе Дарданеллы у российского сухогруза SORMOVSKIY 3063, следовавшего из Мерсина (Турция) в Россию, вышел из строя двигатель. Как сообщили в генеральном управлении береговой охраны Турции, судно удалось безопасно отбуксировать к причалу Каранлык.5 сентября в Карском море судно "Академик Николай Страхов" с членами научной экспедиции института океанологии РАН застряло из-за остановки главного двигателя. Судно встало на якорь недалеко от острова Белого. Экипаж пытался устранить неисправность своими силами, но после безуспешных попыток было принято решение о буксировке судна силами многофункционального аварийно-спасательного судна "Мурман" Морспасслужбы. 16 сентября началась операция по спасению экипажа судна. 27 сентября буксировка успешно завершилась – "Академик Николай Страхов" с экипажем и научным составом на борту был доставлен в порт Мурманск. 10 апреля стало известно о затоплении рыболовного траулера "Заполярье" в Кольском заливе Баренцева моря. Судно 1981 года постройки принадлежало ООО "ВОСТОК". Юрлицо обанкротилось, траулер был арестован и с 2018 года стоял у причала судоверфи. 21 марта грузопассажирское судно "Александр Деев" при движении на морской переправе Ванино - Холмск получило повреждение по причине столкновения с льдиной. В результате было повреждено рулевое устройство. Было принято решение о возвращении парома в порт Ванино для ремонта. На борту были 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей. Никто не пострадал.19 марта в Балтийском море в результате внештатной ситуации загорелся рыболовный траулер "Капитан Лобанов". На борту было 13 членов экипажа. По уточненной информации, в результате ЧП погибли три человека, один пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, еще трое моряков выписаны на амбулаторное лечение. 21 января стало известно, что на траулере-процессоре "Баренцево море", находящемся в акватории одноименного моря, произошла неисправность силовой установки двигателя. В результате инцидента пострадавших не было. Спасательные службы отбуксировали судно в Мурманский морской порт для ремонта.202329 декабря в порту на курильском острове Шикотан произошло возгорание на рыболовецком сейнере "Ольховатка". Огонь распространился на 24 квадратных метрах жилого помещения на корме сейнера. Никто из членов экипажа судна не пострадал. 10 ноября танкер "Виктория", приписанный к порту Владивостока, сел на мель в 400 метрах от берега в районе мыса Лопатина в Невельском районе Сахалина. На борту аварийного судна находился экипаж из десяти граждан РФ, никто в медицинской помощи не нуждался, запас воды и продуктов питания имелся. По информации капитана, судно село на мель кормовой частью, носовая часть над водой, судно заякорено, но при этом было полностью обесточено. Из 760 тонн нефтепродуктов, находившихся на судне, 60 тонн собственного топлива откачали. Спасатели несколько раз безуспешно пытались снять "Викторию" с мел, но она плотно села на каменистую гряду. Установлено, что аварийная ситуация возникла из-за ухудшения погоды. Были и другие причины. Путь корабля был выбран в опасном расстоянии от берега. Вахтенная служба несвоевременно отреагировала на начало дрейфа и изменение метеоусловий. А капитан не принял мер по обеспечению безопасности плавания. По данным на март 2024 года, судовладелец не снял танкер с мели.26 октября на российском судне "Сароник бриз" в районе Сангарского пролива у берегов Японии при проведении ремонтных работ произошел взрыв баллонов с ацетиленом. Один моряк погиб. Возгорания на судне не было.24 июля научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" село на мель у архипелага Земля Франца-Иосифа, в районе островов Вильчека и Комсомольский."Сомов" вышел из Архангельска 4 июля с грузом для полярных станций на островах и в акватории Белого, Баренцева и Карского морей.На борту находился 91 человек: 34 члена экипажа и 57 участников экспедиции, среди которых студенты и преподаватели Арктического плавучего университета, журналисты. Всех эвакуировали. На борту севшего на мель судна оставался экипаж, а также группа из четырех водолазов и архангельские пилоты вертолета Ми-8. 8 августа НЭС "Михаил Сомов" самостоятельно сошло с мели. Водолазы обследовали корпус судна "Михаил Сомов". Они выявили повреждения корпуса ледокола. Снявшееся с мели судно отправилось в Архангельск.В ночь на 19 мая пожар произошел на российском рыболовецком судне "Юго-Восток-1", которое стояло в гавани Камчхон в Пусане в Южной Корее, 65 моряков были эвакуированы, никто не пострадал. Пожарная служба Пусана направила на место 108 человек и 38 пожарных машин, тушение продолжалось около шести часов.21 апреля российское судно "Калтан" из Владивостока загорелось у южнокорейского Ульсана. Был эвакуирован 21 член экипажа из 25, все граждане РФ. Двое из спасенных получили незначительные ожоги, остальные не пострадали. Судно было отбуксировано в порт Ульсана, и уже там внутри судна спасатели смогли обнаружить тела пропавших четырех моряков. Пожар на судне также потушен. Сообщалось, что ущерб собственнику от пожара превысил 1 миллион рублей.8 марта вечером на верфи в Стамбуле (Турция) на кубрике российского рыболовецкого судна Ester произошло возгорание. Судное находилось на ремонте. Экипаж из 66 человек временно был направлен на соседнее судно "Балтийская коса". Никто не пострадал. 31 января судно Amber Baltic потеряло ход во время шквального ветра в Охотском море из-за выхода из строя главного двигателя. Amber Baltic был взят на буксир спасательным судном "Справедливый" Росрыболовства, его отбуксировали в сторону Петропавловска-Камчатского. 4 января в Мурманском рыбном порту произошло возгорание на судне "Принцесса Арктики". Последствия происшествия устраняли 28 человек и девять единиц техники, Всего на судне находились семь человек. Шесть эвакуировались сами, одного человека спасли.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, происшествия