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МЧС увеличило число спасателей в Керченском проливе - РИА Новости, 16.12.2024
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10:43 16.12.2024 (обновлено: 10:46 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/mchs-1989390929.html
МЧС увеличило число спасателей в Керченском проливе
МЧС увеличило число спасателей в Керченском проливе - РИА Новости, 16.12.2024
МЧС увеличило число спасателей в Керченском проливе
Глава МЧС России Александр Куренков поручил увеличить группировку в районе Керченского пролива, где накануне два танкера потерпели бедствие, рассказали РИА... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T10:43
2024-12-16T10:46
происшествия
россия
керченский пролив
краснодарский край
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989391158_0:0:1241:698_1920x0_80_0_0_08693c849bc6690e307311260bc014b4.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков поручил увеличить группировку в районе Керченского пролива, где накануне два танкера потерпели бедствие, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "По поручению министра для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Керченском проливе к месту прибыли дополнительные аэромобильные группировки Донского спасательного МЧС, ЮРПСО, ГУ МЧС по Краснодарскому краю. В состав группировки вошли 140 спасателей и 24 единицы техники", - сказал собеседник агентства. По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий крушения танкеров привлечены более 200 человек и 37 единиц техники.
https://ria.ru/20241215/tankery-1989303873.html
россия
керченский пролив
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происшествия, россия, керченский пролив, краснодарский край, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Россия, Керченский пролив, Краснодарский край, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
МЧС увеличило число спасателей в Керченском проливе

Куренков поручил увеличить группировку МЧС в районе Керченского пролива

© МЧС России/TelegramДополнительные аэромобильные группировки Донского спасательного МЧС, ЮРПСО, ГУ МЧС по Краснодарскому краю, прибывшие для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Керченском проливе
Дополнительные аэромобильные группировки Донского спасательного МЧС, ЮРПСО, ГУ МЧС по Краснодарскому краю, прибывшие для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© МЧС России/Telegram
Дополнительные аэромобильные группировки Донского спасательного МЧС, ЮРПСО, ГУ МЧС по Краснодарскому краю, прибывшие для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Керченском проливе
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков поручил увеличить группировку в районе Керченского пролива, где накануне два танкера потерпели бедствие, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"По поручению министра для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Керченском проливе к месту прибыли дополнительные аэромобильные группировки Донского спасательного МЧС, ЮРПСО, ГУ МЧС по Краснодарскому краю. В состав группировки вошли 140 спасателей и 24 единицы техники", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий крушения танкеров привлечены более 200 человек и 37 единиц техники.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
МЧС сообщило подробности крушения танкеров в Керченском проливе
15 декабря, 13:51
 
ПроисшествияРоссияКерченский проливКраснодарский крайАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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