https://ria.ru/20241216/mchs-1989390929.html

МЧС увеличило число спасателей в Керченском проливе

МЧС увеличило число спасателей в Керченском проливе - РИА Новости, 16.12.2024

МЧС увеличило число спасателей в Керченском проливе

Глава МЧС России Александр Куренков поручил увеличить группировку в районе Керченского пролива, где накануне два танкера потерпели бедствие, рассказали РИА... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T10:43

2024-12-16T10:43

2024-12-16T10:46

происшествия

россия

керченский пролив

краснодарский край

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков поручил увеличить группировку в районе Керченского пролива, где накануне два танкера потерпели бедствие, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "По поручению министра для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Керченском проливе к месту прибыли дополнительные аэромобильные группировки Донского спасательного МЧС, ЮРПСО, ГУ МЧС по Краснодарскому краю. В состав группировки вошли 140 спасателей и 24 единицы техники", - сказал собеседник агентства. По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий крушения танкеров привлечены более 200 человек и 37 единиц техники.

https://ria.ru/20241215/tankery-1989303873.html

россия

керченский пролив

краснодарский край

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происшествия, россия, керченский пролив, краснодарский край, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе