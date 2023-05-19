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В Южной Корее загорелось российское рыболовецкое судно - РИА Новости, 19.05.2023
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12:08 19.05.2023 (обновлено: 13:16 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/sudno-1872872173.html
В Южной Корее загорелось российское рыболовецкое судно
В Южной Корее загорелось российское рыболовецкое судно - РИА Новости, 19.05.2023
В Южной Корее загорелось российское рыболовецкое судно
Пожар произошел на российском рыболовецком судне, которое стояло в гавани Камчхон в Пусане в Южной Корее, 65 моряков были эвакуированы, никто не пострадал,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:08
2023-05-19T13:16
в мире
южная корея
пусан
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ВЛАДИВОСТОК/СЕУЛ, 19 мая – РИА Новости. Пожар произошел на российском рыболовецком судне, которое стояло в гавани Камчхон в Пусане в Южной Корее, 65 моряков были эвакуированы, никто не пострадал, сообщило агентство Newspim.Пожар произошел на российском судне, которое стояло на якоре в порту, в ночь на пятницу около 01.23 (19.23 мск четверга). Пожарная служба Пусана направила на место 108 человек и 38 пожарных машин, тушение продолжалось около шести часов.С судна были эвакуированы 65 человек, никто из них не пострадал.Пожарные и полиция расследуют причину пожара и размер ущерба.Как заявили агентству Ренхап в пожарной службе, возгорание, вероятно, началось в месте хранения оборудования на носовой палубе, а тушение пожара заняло долгое время из-за узких проходов внутри судна.Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, пожар вспыхнул на российском траулере "Юго-Восток-1". По его словам, на судне велись ремонтные работы.Загоревшийся в Пусане траулер под флагом РФ "Юго-Восток-1" - судно постройки 1980 года, длина - 91 метр, ширина - 15 метров. Порт приписки - Ванино.
https://ria.ru/20230513/sudno-1871528212.html
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в мире, южная корея, пусан
В мире, Южная Корея, Пусан
В Южной Корее загорелось российское рыболовецкое судно

В Южной Корее загорелось российское рыболовецкое судно, 65 моряков эвакуировали

© AP Photo / Lee Jin-manПорт Пусан в Южной Корее
Порт Пусан в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Порт Пусан в Южной Корее. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК/СЕУЛ, 19 мая – РИА Новости. Пожар произошел на российском рыболовецком судне, которое стояло в гавани Камчхон в Пусане в Южной Корее, 65 моряков были эвакуированы, никто не пострадал, сообщило агентство Newspim.
Пожар произошел на российском судне, которое стояло на якоре в порту, в ночь на пятницу около 01.23 (19.23 мск четверга). Пожарная служба Пусана направила на место 108 человек и 38 пожарных машин, тушение продолжалось около шести часов.
С судна были эвакуированы 65 человек, никто из них не пострадал.
Пожарные и полиция расследуют причину пожара и размер ущерба.
Как заявили агентству Ренхап в пожарной службе, возгорание, вероятно, началось в месте хранения оборудования на носовой палубе, а тушение пожара заняло долгое время из-за узких проходов внутри судна.
Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, пожар вспыхнул на российском траулере "Юго-Восток-1". По его словам, на судне велись ремонтные работы.
Загоревшийся в Пусане траулер под флагом РФ "Юго-Восток-1" - судно постройки 1980 года, длина - 91 метр, ширина - 15 метров. Порт приписки - Ванино.
Порт в Мурманске - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
В Мурманске загорелось судно в рыбном порту
13 мая, 17:09
 
В миреЮжная КореяПусан
 
 
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