https://ria.ru/20230519/sudno-1872872173.html

В Южной Корее загорелось российское рыболовецкое судно

В Южной Корее загорелось российское рыболовецкое судно - РИА Новости, 19.05.2023

В Южной Корее загорелось российское рыболовецкое судно

Пожар произошел на российском рыболовецком судне, которое стояло в гавани Камчхон в Пусане в Южной Корее, 65 моряков были эвакуированы, никто не пострадал,... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:08

2023-05-19T12:08

2023-05-19T13:16

в мире

южная корея

пусан

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ВЛАДИВОСТОК/СЕУЛ, 19 мая – РИА Новости. Пожар произошел на российском рыболовецком судне, которое стояло в гавани Камчхон в Пусане в Южной Корее, 65 моряков были эвакуированы, никто не пострадал, сообщило агентство Newspim.Пожар произошел на российском судне, которое стояло на якоре в порту, в ночь на пятницу около 01.23 (19.23 мск четверга). Пожарная служба Пусана направила на место 108 человек и 38 пожарных машин, тушение продолжалось около шести часов.С судна были эвакуированы 65 человек, никто из них не пострадал.Пожарные и полиция расследуют причину пожара и размер ущерба.Как заявили агентству Ренхап в пожарной службе, возгорание, вероятно, началось в месте хранения оборудования на носовой палубе, а тушение пожара заняло долгое время из-за узких проходов внутри судна.Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, пожар вспыхнул на российском траулере "Юго-Восток-1". По его словам, на судне велись ремонтные работы.Загоревшийся в Пусане траулер под флагом РФ "Юго-Восток-1" - судно постройки 1980 года, длина - 91 метр, ширина - 15 метров. Порт приписки - Ванино.

https://ria.ru/20230513/sudno-1871528212.html

южная корея

пусан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, южная корея, пусан