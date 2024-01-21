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На траулере в Баренцевом море произошла авария - РИА Новости, 21.01.2024
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15:35 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/avariya-1922621540.html
На траулере в Баренцевом море произошла авария
На траулере в Баренцевом море произошла авария - РИА Новости, 21.01.2024
На траулере в Баренцевом море произошла авария
Неисправность двигателя обнаружена на траулере "Баренцево море", которое вело промысел в одноименном море, пострадавших нет, судно возвращается в Мурманск,... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T15:35
2024-01-21T15:35
происшествия
россия
баренцево море
мурманск
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МУРМАНСК, 21 янв - РИА Новости. Неисправность двигателя обнаружена на траулере "Баренцево море", которое вело промысел в одноименном море, пострадавших нет, судно возвращается в Мурманск, сообщили в Западном межрегиональном СУСК РФ. Сообщается, что мурманским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального СУСК РФ проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст.263 УК РФ. "Утром 21 января поступило сообщение о том, что на траулере-процессоре, находящемся в акватории Баренцева моря, произошла неисправность силовой установки двигателя. В результате инцидента пострадавших нет, ущерб устанавливается. В настоящий момент судно возвращается в порт приписки Мурманск", - говорится в сообщении. Свою проверку инициировала северо-западная транспортная прокуратура. В ведомстве отметили, что в настоящее время спасательные службы буксируют судно "Баренцево море" в Мурманский морской порт для ремонта.
https://ria.ru/20240121/bosfor-1922602802.html
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россия
баренцево море
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происшествия, россия, баренцево море, мурманск
Происшествия, Россия, Баренцево море, Мурманск
На траулере в Баренцевом море произошла авария

На траулере "Баренцево море" выявили неисправность двигателя, пострадавших нет

© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанкБаренцево море
Баренцево море - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Дубов
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Баренцево море. Архивное фото
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МУРМАНСК, 21 янв - РИА Новости. Неисправность двигателя обнаружена на траулере "Баренцево море", которое вело промысел в одноименном море, пострадавших нет, судно возвращается в Мурманск, сообщили в Западном межрегиональном СУСК РФ.
Сообщается, что мурманским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального СУСК РФ проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст.263 УК РФ.
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"Утром 21 января поступило сообщение о том, что на траулере-процессоре, находящемся в акватории Баренцева моря, произошла неисправность силовой установки двигателя. В результате инцидента пострадавших нет, ущерб устанавливается. В настоящий момент судно возвращается в порт приписки Мурманск", - говорится в сообщении.
Свою проверку инициировала северо-западная транспортная прокуратура. В ведомстве отметили, что в настоящее время спасательные службы буксируют судно "Баренцево море" в Мурманский морской порт для ремонта.
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