https://ria.ru/20240121/avariya-1922621540.html
На траулере в Баренцевом море произошла авария
На траулере в Баренцевом море произошла авария - РИА Новости, 21.01.2024
На траулере в Баренцевом море произошла авария
Неисправность двигателя обнаружена на траулере "Баренцево море", которое вело промысел в одноименном море, пострадавших нет, судно возвращается в Мурманск,... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T15:35
2024-01-21T15:35
2024-01-21T15:35
происшествия
россия
баренцево море
мурманск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922045251_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_614a1c890c743e0ba1779be0a8f53b1e.jpg
МУРМАНСК, 21 янв - РИА Новости. Неисправность двигателя обнаружена на траулере "Баренцево море", которое вело промысел в одноименном море, пострадавших нет, судно возвращается в Мурманск, сообщили в Западном межрегиональном СУСК РФ. Сообщается, что мурманским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального СУСК РФ проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст.263 УК РФ. "Утром 21 января поступило сообщение о том, что на траулере-процессоре, находящемся в акватории Баренцева моря, произошла неисправность силовой установки двигателя. В результате инцидента пострадавших нет, ущерб устанавливается. В настоящий момент судно возвращается в порт приписки Мурманск", - говорится в сообщении. Свою проверку инициировала северо-западная транспортная прокуратура. В ведомстве отметили, что в настоящее время спасательные службы буксируют судно "Баренцево море" в Мурманский морской порт для ремонта.
https://ria.ru/20240121/bosfor-1922602802.html
https://ria.ru/20230519/sudno-1872872173.html
россия
баренцево море
мурманск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922045251_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb11a5953c9d07452ad3887be14acc6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, баренцево море, мурманск
Происшествия, Россия, Баренцево море, Мурманск
На траулере в Баренцевом море произошла авария
На траулере "Баренцево море" выявили неисправность двигателя, пострадавших нет
МУРМАНСК, 21 янв - РИА Новости.
Неисправность двигателя обнаружена на траулере "Баренцево море", которое вело промысел в одноименном море, пострадавших нет, судно возвращается в Мурманск, сообщили в Западном межрегиональном СУСК РФ
.
Сообщается, что мурманским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального СУСК РФ проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст.263 УК РФ.
Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки танкера из России
"Утром 21 января поступило сообщение о том, что на траулере-процессоре, находящемся в акватории Баренцева моря, произошла неисправность силовой установки двигателя. В результате инцидента пострадавших нет, ущерб устанавливается. В настоящий момент судно возвращается в порт приписки Мурманск", - говорится в сообщении.
Свою проверку инициировала северо-западная транспортная прокуратура. В ведомстве отметили, что в настоящее время спасательные службы буксируют судно "Баренцево море" в Мурманский морской порт для ремонта.
В Южной Корее загорелось российское рыболовецкое судно