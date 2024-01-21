https://ria.ru/20240121/avariya-1922621540.html

На траулере в Баренцевом море произошла авария

На траулере в Баренцевом море произошла авария - РИА Новости, 21.01.2024

На траулере в Баренцевом море произошла авария

Неисправность двигателя обнаружена на траулере "Баренцево море", которое вело промысел в одноименном море, пострадавших нет, судно возвращается в Мурманск,... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T15:35

2024-01-21T15:35

2024-01-21T15:35

происшествия

россия

баренцево море

мурманск

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МУРМАНСК, 21 янв - РИА Новости. Неисправность двигателя обнаружена на траулере "Баренцево море", которое вело промысел в одноименном море, пострадавших нет, судно возвращается в Мурманск, сообщили в Западном межрегиональном СУСК РФ. Сообщается, что мурманским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального СУСК РФ проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст.263 УК РФ. "Утром 21 января поступило сообщение о том, что на траулере-процессоре, находящемся в акватории Баренцева моря, произошла неисправность силовой установки двигателя. В результате инцидента пострадавших нет, ущерб устанавливается. В настоящий момент судно возвращается в порт приписки Мурманск", - говорится в сообщении. Свою проверку инициировала северо-западная транспортная прокуратура. В ведомстве отметили, что в настоящее время спасательные службы буксируют судно "Баренцево море" в Мурманский морской порт для ремонта.

https://ria.ru/20240121/bosfor-1922602802.html

https://ria.ru/20230519/sudno-1872872173.html

россия

баренцево море

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, баренцево море, мурманск