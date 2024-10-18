Рейтинг@Mail.ru
Четверых моряков с перевернувшегося грузового судна ищут на Сахалине - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:16 18.10.2024 (обновлено: 09:06 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/sakhalin-1978643419.html
Четверых моряков с перевернувшегося грузового судна ищут на Сахалине
Четверых моряков с перевернувшегося грузового судна ищут на Сахалине - РИА Новости, 18.10.2024
Четверых моряков с перевернувшегося грузового судна ищут на Сахалине
Грузовое судно перевернулось на Сахалине при перегрузке щебня и песка, три моряка спасены, четверых еще ищут, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T07:16
2024-10-18T09:06
происшествия
сахалин
сахалинская область
валерий лимаренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978652637_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_15a1c65eb192d7d4ec55106a0c256910.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт – РИА Новости. Грузовое судно перевернулось на Сахалине при перегрузке щебня и песка, три моряка спасены, четверых еще ищут, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "У берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов", перевозившее щебень и песок. Предварительно, при перегрузке произошел крен и переворачивание судна. На борту находилось семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти, судьба четырёх пока неизвестна. Сейчас идёт поисково-спасательная операция. На месте крушения работают два буксира и спасательное судно. Спасатели делают всё возможное", — написал он.Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, судно опрокинулось при выходе из морского порта Корсаков. Ведомство проводит проверку.
сахалин
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978652637_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_175e9f7fc0b82f58643445ed9f78de59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сахалин, сахалинская область, валерий лимаренко
Происшествия, Сахалин, Сахалинская область, Валерий Лимаренко
Четверых моряков с перевернувшегося грузового судна ищут на Сахалине

Лимаренко: у берегов Корсаковского района перевернулось судно

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураГрузовое судно, перевернувшееся на Сахалине при перегрузке щебня и песка
Грузовое судно, перевернувшееся на Сахалине при перегрузке щебня и песка - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Грузовое судно, перевернувшееся на Сахалине при перегрузке щебня и песка
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт – РИА Новости. Грузовое судно перевернулось на Сахалине при перегрузке щебня и песка, три моряка спасены, четверых еще ищут, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"У берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов", перевозившее щебень и песок. Предварительно, при перегрузке произошел крен и переворачивание судна. На борту находилось семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти, судьба четырёх пока неизвестна. Сейчас идёт поисково-спасательная операция. На месте крушения работают два буксира и спасательное судно. Спасатели делают всё возможное", — написал он.
Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, судно опрокинулось при выходе из морского порта Корсаков. Ведомство проводит проверку.
 
ПроисшествияСахалинСахалинская областьВалерий Лимаренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала