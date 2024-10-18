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Четверых моряков с перевернувшегося грузового судна ищут на Сахалине
Четверых моряков с перевернувшегося грузового судна ищут на Сахалине - РИА Новости, 18.10.2024
Четверых моряков с перевернувшегося грузового судна ищут на Сахалине
Грузовое судно перевернулось на Сахалине при перегрузке щебня и песка, три моряка спасены, четверых еще ищут, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T07:16
2024-10-18T07:16
2024-10-18T09:06
происшествия
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сахалинская область
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт – РИА Новости. Грузовое судно перевернулось на Сахалине при перегрузке щебня и песка, три моряка спасены, четверых еще ищут, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "У берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов", перевозившее щебень и песок. Предварительно, при перегрузке произошел крен и переворачивание судна. На борту находилось семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти, судьба четырёх пока неизвестна. Сейчас идёт поисково-спасательная операция. На месте крушения работают два буксира и спасательное судно. Спасатели делают всё возможное", — написал он.Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, судно опрокинулось при выходе из морского порта Корсаков. Ведомство проводит проверку.
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происшествия, сахалин, сахалинская область, валерий лимаренко
Происшествия, Сахалин, Сахалинская область, Валерий Лимаренко
Четверых моряков с перевернувшегося грузового судна ищут на Сахалине
Лимаренко: у берегов Корсаковского района перевернулось судно