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Сухогруз сел на мель при подходе к шлюзу Беломорско-Балтийского канала - РИА Новости, 18.09.2024
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12:52 18.09.2024 (обновлено: 13:01 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/sukhogruz-1973370718.html
Сухогруз сел на мель при подходе к шлюзу Беломорско-Балтийского канала
Сухогруз сел на мель при подходе к шлюзу Беломорско-Балтийского канала - РИА Новости, 18.09.2024
Сухогруз сел на мель при подходе к шлюзу Беломорско-Балтийского канала
Сухогруз "Нефтерудовоз-2" сел на мель при подходе к шлюзу Беломорско-Балтийского канала в Карелии, пострадавших и разлива нефтепродуктов нет, сообщила... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:52
2024-09-18T13:01
происшествия
беломорско-балтийский канал
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Сухогруз "Нефтерудовоз-2" сел на мель при подходе к шлюзу Беломорско-Балтийского канала в Карелии, пострадавших и разлива нефтепродуктов нет, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры."Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту посадки на мель сухогруза "Нефтерудовоз-2" при подходе к шлюзу 11 Беломорско-Балтийского канала 18 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.По предварительным данным, при повороте судно вышло за кромку судового хода и средней частью село на мель. "Пострадавших, разлива нефтепродуктов и водотечности корпуса нет", - уточняют в пресс-службе.Карельская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности плавания, даст оценку действиям ответственных лиц.
https://ria.ru/20240909/suhogruz-1971515541.html
https://ria.ru/20240918/rybak-1973322362.html
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происшествия, беломорско-балтийский канал
Происшествия, Беломорско-Балтийский канал
Сухогруз сел на мель при подходе к шлюзу Беломорско-Балтийского канала

Сухогруз сел на мель при подходе к шлюзу Беломорканала, пострадавших нет

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/ВКонтактеСухогруз при подходе к шлюзу Беломорско-Балтийского канала сел на мель
Сухогруз при подходе к шлюзу Беломорско-Балтийского канала сел на мель - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/ВКонтакте
Сухогруз при подходе к шлюзу Беломорско-Балтийского канала сел на мель
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Сухогруз "Нефтерудовоз-2" сел на мель при подходе к шлюзу Беломорско-Балтийского канала в Карелии, пострадавших и разлива нефтепродуктов нет, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту посадки на мель сухогруза "Нефтерудовоз-2" при подходе к шлюзу 11 Беломорско-Балтийского канала 18 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, при повороте судно вышло за кромку судового хода и средней частью село на мель. "Пострадавших, разлива нефтепродуктов и водотечности корпуса нет", - уточняют в пресс-службе.
Карельская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности плавания, даст оценку действиям ответственных лиц.
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