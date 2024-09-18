https://ria.ru/20240918/sukhogruz-1973370718.html

Сухогруз сел на мель при подходе к шлюзу Беломорско-Балтийского канала

Сухогруз сел на мель при подходе к шлюзу Беломорско-Балтийского канала - РИА Новости, 18.09.2024

Сухогруз сел на мель при подходе к шлюзу Беломорско-Балтийского канала

Сухогруз "Нефтерудовоз-2" сел на мель при подходе к шлюзу Беломорско-Балтийского канала в Карелии, пострадавших и разлива нефтепродуктов нет, сообщила... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:52

2024-09-18T12:52

2024-09-18T13:01

происшествия

беломорско-балтийский канал

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Сухогруз "Нефтерудовоз-2" сел на мель при подходе к шлюзу Беломорско-Балтийского канала в Карелии, пострадавших и разлива нефтепродуктов нет, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры."Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту посадки на мель сухогруза "Нефтерудовоз-2" при подходе к шлюзу 11 Беломорско-Балтийского канала 18 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.По предварительным данным, при повороте судно вышло за кромку судового хода и средней частью село на мель. "Пострадавших, разлива нефтепродуктов и водотечности корпуса нет", - уточняют в пресс-службе.Карельская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности плавания, даст оценку действиям ответственных лиц.

https://ria.ru/20240909/suhogruz-1971515541.html

https://ria.ru/20240918/rybak-1973322362.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, беломорско-балтийский канал