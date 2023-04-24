https://ria.ru/20230424/kaltan-1867249080.html
Экипаж судна "Калтан" после показаний корейской стороне отправят в Россию
Экипаж судна "Калтан" после показаний корейской стороне отправят в Россию - РИА Новости, 24.04.2023
Экипаж судна "Калтан" после показаний корейской стороне отправят в Россию
Членов экипажа российского судна "Калтан", горевшего у берегов Южной Кореи на прошлой неделе, отправят домой после дачи показаний корейской стороне, основные... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T05:27
2023-04-24T05:27
2023-04-24T05:27
российский профсоюз моряков
пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи
россия
владивосток
ульсан
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ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Членов экипажа российского судна "Калтан", горевшего у берегов Южной Кореи на прошлой неделе, отправят домой после дачи показаний корейской стороне, основные допросы по факту ЧП будут проводиться в России, сообщил РИА Новости инспектор Международной федерации транспортников на Дальнем Востоке, председатель первичной профсоюзной организации моряков Владивостока Российского профсоюза моряков Петр Осичанский. Российское судно "Калтан" из Владивостока 21 апреля загорелось у южнокорейского Ульсана. Был эвакуирован 21 член экипажа из 25, все граждане РФ. Двое из спасенных получили незначительные ожоги, остальные не пострадали. Судно было отбуксировано в порт Ульсана, и уже там внутри судна спасатели смогли обнаружить тела пропавших четырех моряков. Пожар на судне также потушен. Сообщалось, что ущерб собственнику от пожара превысил 1 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". "Какие-то показания моряки дадут корейцам… После их доставят домой. Всех моряков надо допросить, чтобы выяснить, что произошло, от чего произошёл пожар", - сказал Осичанский. Он отметил, что допросы и основные следственные действия будут идти в России. Также собеседник агентства рассказал, что жена одного из погибших моряков обратилась к нему с просьбой пояснить, как будет развиваться ситуация дальше. "Сначала будет (расследоваться) уголовное дело, потом ее признают потерпевшей. В какой-то мере (в помощи) примут участие социальные органы и профсоюз рыбаков, если моряк был членом профсоюза", - добавил Осичанский. Он уточнил, что компания-судовладелец ранее не попадала в поле зрения Международной федерации транспортных рабочих. По данным следствия, судно после ремонта в Пусане шло в сторону Охотского моря, когда возник пожар. Экипаж пытался бороться с огнем своими силами, но не вышло, тогда капитан дал команду сойти на спасательные плоты. Старший помощник и еще три члена экипажа остались на борту, предположительно, для борьбы с пожаром.
https://radiosputnik.ria.ru/20230309/pozhar-1856680922.html
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российский профсоюз моряков, пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи, россия, владивосток, ульсан
Российский профсоюз моряков, Пожар на российском судне "Калтан" у берегов Южной Кореи, Россия, Владивосток, Ульсан
Экипаж судна "Калтан" после показаний корейской стороне отправят в Россию
Экипаж загоревшегося судна "Калтан" после показаний корейской стороне отправят в Россию
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Членов экипажа российского судна "Калтан", горевшего у берегов Южной Кореи на прошлой неделе, отправят домой после дачи показаний корейской стороне, основные допросы по факту ЧП будут проводиться в России, сообщил РИА Новости инспектор Международной федерации транспортников на Дальнем Востоке, председатель первичной профсоюзной организации моряков Владивостока Российского профсоюза моряков Петр Осичанский.
Российское судно "Калтан" из Владивостока 21 апреля загорелось у южнокорейского Ульсана
. Был эвакуирован 21 член экипажа из 25, все граждане РФ. Двое из спасенных получили незначительные ожоги, остальные не пострадали. Судно было отбуксировано в порт Ульсана, и уже там внутри судна спасатели смогли обнаружить тела пропавших четырех моряков. Пожар на судне также потушен. Сообщалось, что ущерб собственнику от пожара превысил 1 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
При пожаре на российском судне на верфи в Стамбуле никто не пострадал
"Какие-то показания моряки дадут корейцам… После их доставят домой. Всех моряков надо допросить, чтобы выяснить, что произошло, от чего произошёл пожар", - сказал Осичанский. Он отметил, что допросы и основные следственные действия будут идти в России.
Также собеседник агентства рассказал, что жена одного из погибших моряков обратилась к нему с просьбой пояснить, как будет развиваться ситуация дальше.
"Сначала будет (расследоваться) уголовное дело, потом ее признают потерпевшей. В какой-то мере (в помощи) примут участие социальные органы и профсоюз рыбаков, если моряк был членом профсоюза", - добавил Осичанский.
Он уточнил, что компания-судовладелец ранее не попадала в поле зрения Международной федерации транспортных рабочих.
По данным следствия, судно после ремонта в Пусане
шло в сторону Охотского моря
, когда возник пожар. Экипаж пытался бороться с огнем своими силами, но не вышло, тогда капитан дал команду сойти на спасательные плоты. Старший помощник и еще три члена экипажа остались на борту, предположительно, для борьбы с пожаром.
При пожаре на пассажирском судне на Филиппинах погибли 12 человек