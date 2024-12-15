https://ria.ru/20241215/tankery-1989303873.html

МЧС сообщило подробности крушения танкеров в Керченском проливе

МЧС сообщило подробности крушения танкеров в Керченском проливе - РИА Новости, 15.12.2024

МЧС сообщило подробности крушения танкеров в Керченском проливе

Один из терпящих бедствие в Керченском проливе танкеров после полученных повреждений сел на мель, другой лег в дрейф, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T13:51

2024-12-15T13:51

2024-12-15T14:18

происшествия

керченский пролив

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Один из терпящих бедствие в Керченском проливе танкеров после полученных повреждений сел на мель, другой лег в дрейф, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."По уточненной информации: танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель; танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф", - говорится в сообщении ведомства.Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщало, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация.По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.

https://ria.ru/20241215/krushenie-1989302059.html

https://ria.ru/20241127/sudno-1986001260.html

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)