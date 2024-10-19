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После ЧП с грузовым судном на Сахалине обнаружены тела трех человек - РИА Новости, 19.10.2024
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13:16 19.10.2024 (обновлено: 13:19 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/sudno-1978882833.html
После ЧП с грузовым судном на Сахалине обнаружены тела трех человек
После ЧП с грузовым судном на Сахалине обнаружены тела трех человек - РИА Новости, 19.10.2024
После ЧП с грузовым судном на Сахалине обнаружены тела трех человек
Тела троих человек найдены после инцидента с грузовым судном на Сахалине, ведутся поиски еще двух человек, сообщило восточное межрегиональное следственное... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T13:16
2024-10-19T13:19
происшествия
сахалин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Тела троих человек найдены после инцидента с грузовым судном на Сахалине, ведутся поиски еще двух человек, сообщило восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале."В ходе поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела троих человек, один человек находится в медицинском учреждении, два человека не пострадали. В настоящий момент проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения двух человек", - говорится в сообщении.Грузовое судно "Григорий Ловцов" в пятницу перевернулось у берегов Сахалина в районе порта Корсаков при перегрузке песка и щебня. Губернатор Валерий Лимаренко ранее сообщал, что троих членов экипажа спасли (двое госпитализированы, один – на амбулаторном лечении), остальные четверо пропали. По данным Восточного МСУТ СК России, из семи членов экипажа при инциденте с плашкоутом погибли двое, один госпитализирован, четверых ищут. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Аварийное судно было отбуксировано к причалам порта.По уточненным данным регионального главка МЧС России, экипаж плашкоута состоял из восьми моряков, судьба пяти из них была неизвестна.
https://ria.ru/20241018/nahodka-1978650883.html
https://ria.ru/20241011/sudno-1977497507.html
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происшествия, сахалин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сахалин, Следственный комитет России (СК РФ)
После ЧП с грузовым судном на Сахалине обнаружены тела трех человек

После ЧП с судном на Сахалине обнаружены тела трех человек, еще двоих ищут

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураГрузовое судно, перевернувшееся на Сахалине при перегрузке щебня и песка
Грузовое судно, перевернувшееся на Сахалине при перегрузке щебня и песка - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Грузовое судно, перевернувшееся на Сахалине при перегрузке щебня и песка
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Тела троих человек найдены после инцидента с грузовым судном на Сахалине, ведутся поиски еще двух человек, сообщило восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.
"В ходе поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела троих человек, один человек находится в медицинском учреждении, два человека не пострадали. В настоящий момент проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения двух человек", - говорится в сообщении.
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18 октября, 08:50
Грузовое судно "Григорий Ловцов" в пятницу перевернулось у берегов Сахалина в районе порта Корсаков при перегрузке песка и щебня. Губернатор Валерий Лимаренко ранее сообщал, что троих членов экипажа спасли (двое госпитализированы, один – на амбулаторном лечении), остальные четверо пропали. По данным Восточного МСУТ СК России, из семи членов экипажа при инциденте с плашкоутом погибли двое, один госпитализирован, четверых ищут. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Аварийное судно было отбуксировано к причалам порта.
По уточненным данным регионального главка МЧС России, экипаж плашкоута состоял из восьми моряков, судьба пяти из них была неизвестна.
Легкие фрегаты ВМС Франции в порту Тулона - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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ПроисшествияСахалинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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