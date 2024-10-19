https://ria.ru/20241019/sudno-1978882833.html

После ЧП с грузовым судном на Сахалине обнаружены тела трех человек

После ЧП с грузовым судном на Сахалине обнаружены тела трех человек - РИА Новости, 19.10.2024

После ЧП с грузовым судном на Сахалине обнаружены тела трех человек

Тела троих человек найдены после инцидента с грузовым судном на Сахалине, ведутся поиски еще двух человек, сообщило восточное межрегиональное следственное... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T13:16

2024-10-19T13:16

2024-10-19T13:19

происшествия

сахалин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Тела троих человек найдены после инцидента с грузовым судном на Сахалине, ведутся поиски еще двух человек, сообщило восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале."В ходе поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела троих человек, один человек находится в медицинском учреждении, два человека не пострадали. В настоящий момент проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения двух человек", - говорится в сообщении.Грузовое судно "Григорий Ловцов" в пятницу перевернулось у берегов Сахалина в районе порта Корсаков при перегрузке песка и щебня. Губернатор Валерий Лимаренко ранее сообщал, что троих членов экипажа спасли (двое госпитализированы, один – на амбулаторном лечении), остальные четверо пропали. По данным Восточного МСУТ СК России, из семи членов экипажа при инциденте с плашкоутом погибли двое, один госпитализирован, четверых ищут. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Аварийное судно было отбуксировано к причалам порта.По уточненным данным регионального главка МЧС России, экипаж плашкоута состоял из восьми моряков, судьба пяти из них была неизвестна.

https://ria.ru/20241018/nahodka-1978650883.html

https://ria.ru/20241011/sudno-1977497507.html

сахалин

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сахалин, следственный комитет россии (ск рф)