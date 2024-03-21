https://ria.ru/20240321/parom-1934589448.html

Паром на морской линии Сахалина с материком столкнулся со льдиной

Паром на морской линии Сахалина с материком столкнулся со льдиной - РИА Новости, 21.03.2024

Паром на морской линии Сахалина с материком столкнулся со льдиной

Паром "Александр Деев" в четверг при движении на переправе Ванино – Холмск получил повреждение, предположительно, при столкновении с льдиной, сообщает... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T03:43

2024-03-21T03:43

2024-03-21T04:50

происшествия

ванино

сахалин

холмск

дальневосточная транспортная прокуратура

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мар – РИА Новости. Паром "Александр Деев" в четверг при движении на переправе Ванино – Холмск получил повреждение, предположительно, при столкновении с льдиной, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале. "Грузопассажирское судно "Александр Деев" при движении на переправе Ванино - Холмск получило повреждение, предположительно, по причине столкновения с льдиной. На борту 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей. Пострадавших нет", – говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, судно ожидает аварийной буксировки в порт Ванино. Исполнение законодательства о безопасности мореплавания и оценку технического состояния судна и действиям экипажа проверит Сахалинская транспортная прокуратура.Пресс-служба правительства Сахалинской области уточняет, что авария произошла через полтора часа после выхода парома "Александр Деев" из порта Ванино. Теплоход двигался в тяжелых ледовых условиях, в результате было повреждено рулевое устройство. Для безопасности судна, экипажа и пассажиров было принято решение о возвращении парома в порт Ванино для ремонта."Пассажирам и сопровождающим груза организовано трехразовое горячее питание. Угрозы жизни и здоровью экипажа и пассажиров нет. Руководство компании держит ситуацию на контроле и прилагает все усилия по возвращению судна на линию", - отмечается в сообщении властей региона. Паром "Александр Деев", осенью 2023 года вставший на морскую переправу Сахалина с материком, возвратился на линию после устранения выявленных при эксплуатации недоработок в феврале 2024 года.

https://ria.ru/20240319/pozhar-1934242218.html

https://ria.ru/20240312/rybaki-1932465563.html

ванино

сахалин

холмск

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происшествия, ванино, сахалин, холмск, дальневосточная транспортная прокуратура