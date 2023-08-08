https://ria.ru/20230808/sudno-1888785382.html
Судно "Михаил Сомов" снялось с мели в акватории Земли Франца-Иосифа
Судно "Михаил Сомов" снялось с мели в акватории Земли Франца-Иосифа - РИА Новости, 08.08.2023
Судно "Михаил Сомов" снялось с мели в акватории Земли Франца-Иосифа
Научно-экспедиционному судну "Михаил Сомов" удалось сняться с мели в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, сейчас оно находится на плаву, сообщил РИА... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T10:27
2023-08-08T10:27
2023-08-08T10:27
земля франца-иосифа
россия
"михаил сомов"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Научно-экспедиционному судну "Михаил Сомов" удалось сняться с мели в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, сейчас оно находится на плаву, сообщил РИА Новости начальник ФГБУ "Северное УГМС" Роман Ершов. "НЭС "Михаил Сомов" сегодня ночью самостоятельно сошло с мели. Находится на плаву и на ходу. Водолазы приступили к детальному осмотру корпуса судна", - рассказал Ершов. В конце июля в ГУМЧС РФ по региону РИА Новости сообщили, что научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" село на мель у архипелага Земля Франца-Иосифа, угрозы разлива топлива и пострадавших нет. "Сомов" вышел из Архангельска 4 июля с грузом для полярных станций на островах и в акватории Белого, Баренцева и Карского морей. Ранее Ершов сообщал, что судно находится в технически исправном состоянии, были проведены работы по обследованию корпуса на выявление возможных повреждений. Одним из вероятных решений проблемы назвалось самоснятие при помощи регулирования осадки судна.
https://ria.ru/20230805/sudno-1888367982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля франца-иосифа, россия, "михаил сомов"
Земля Франца-Иосифа, Россия, "Михаил Сомов"
Судно "Михаил Сомов" снялось с мели в акватории Земли Франца-Иосифа
Севгидромет: научное судно "Михаил Сомов" снялось с мели в акватории Земли Франца-Иосифа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Научно-экспедиционному судну "Михаил Сомов" удалось сняться с мели в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, сейчас оно находится на плаву, сообщил РИА Новости начальник ФГБУ "Северное УГМС" Роман Ершов.
"НЭС "Михаил Сомов" сегодня ночью самостоятельно сошло с мели. Находится на плаву и на ходу. Водолазы приступили к детальному осмотру корпуса судна", - рассказал Ершов.
В конце июля в ГУМЧС РФ
по региону РИА Новости сообщили, что научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" село на мель у архипелага Земля Франца-Иосифа, угрозы разлива топлива и пострадавших нет. "Сомов" вышел из Архангельска
4 июля с грузом для полярных станций на островах и в акватории Белого, Баренцева и Карского морей
.
Ранее Ершов сообщал, что судно находится в технически исправном состоянии, были проведены работы по обследованию корпуса на выявление возможных повреждений. Одним из вероятных решений проблемы назвалось самоснятие при помощи регулирования осадки судна.
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