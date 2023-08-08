https://ria.ru/20230808/sudno-1888785382.html

Судно "Михаил Сомов" снялось с мели в акватории Земли Франца-Иосифа

Судно "Михаил Сомов" снялось с мели в акватории Земли Франца-Иосифа - РИА Новости, 08.08.2023

Судно "Михаил Сомов" снялось с мели в акватории Земли Франца-Иосифа

Научно-экспедиционному судну "Михаил Сомов" удалось сняться с мели в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, сейчас оно находится на плаву, сообщил РИА... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T10:27

2023-08-08T10:27

2023-08-08T10:27

земля франца-иосифа

россия

"михаил сомов"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Научно-экспедиционному судну "Михаил Сомов" удалось сняться с мели в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, сейчас оно находится на плаву, сообщил РИА Новости начальник ФГБУ "Северное УГМС" Роман Ершов. "НЭС "Михаил Сомов" сегодня ночью самостоятельно сошло с мели. Находится на плаву и на ходу. Водолазы приступили к детальному осмотру корпуса судна", - рассказал Ершов. В конце июля в ГУМЧС РФ по региону РИА Новости сообщили, что научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" село на мель у архипелага Земля Франца-Иосифа, угрозы разлива топлива и пострадавших нет. "Сомов" вышел из Архангельска 4 июля с грузом для полярных станций на островах и в акватории Белого, Баренцева и Карского морей. Ранее Ершов сообщал, что судно находится в технически исправном состоянии, были проведены работы по обследованию корпуса на выявление возможных повреждений. Одним из вероятных решений проблемы назвалось самоснятие при помощи регулирования осадки судна.

https://ria.ru/20230805/sudno-1888367982.html

земля франца-иосифа

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

земля франца-иосифа, россия, "михаил сомов"