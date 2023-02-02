https://ria.ru/20230202/avariya-1849210758.html
Ространснадзор начал расследование из-за аварии на Amber Baltic
Ространснадзор начал расследование из-за аварии на Amber Baltic - РИА Новости, 02.02.2023
Ространснадзор начал расследование из-за аварии на Amber Baltic
Расследование начато по факту аварии на судне Amber Baltic, которое потеряло ход в Охотском море, сообщил РИА Новости представитель Межрегионального... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:33
2023-02-02T12:33
2023-02-02T12:33
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев - РИА Новости. Расследование начато по факту аварии на судне Amber Baltic, которое потеряло ход в Охотском море, сообщил РИА Новости представитель Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Дальневосточному федеральному округу. "По факту аварии на судне Amber Baltic, потерявшем ход в Охотском море, начато расследование", - сказал собеседник агентства. Во вторник источник сообщил РИА Новости, что судно Amber Baltic потеряло ход во время шквального ветра в Охотском море из-за выхода из строя главного двигателя. В Росморречфлоте агентству рассказали, что Amber Baltic взят на буксир спасательным судном "Справедливый" Росрыболовства, его буксируют в сторону Петропавловска-Камчатского на низкой скорости, поскольку на море шторм. Позже представитель Дальневосточного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства Анатолий Леонтьев сообщил РИА Новости, что на фоне ухудшения погодных условий в зону буксировки направлено второе спасательное судно - ЛСС "Суворовец". Он также уточнял, что профессионализм морских спасателей Росрыболовства позволил "купировать угрозу безопасности плавания для других судов в этом районе Охотского моря", которую создавал потерявший ход Amber Baltic.
https://ria.ru/20230201/sudno-1849026914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Ространснадзор начал расследование из-за аварии на Amber Baltic
Ространснадзор начал расследование из-за аварии на Amber Baltic в Охотском море
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев - РИА Новости. Расследование начато по факту аварии на судне Amber Baltic, которое потеряло ход в Охотском море, сообщил РИА Новости представитель Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Дальневосточному федеральному округу.
"По факту аварии на судне Amber Baltic, потерявшем ход в Охотском море, начато расследование", - сказал собеседник агентства.
Во вторник источник сообщил РИА Новости, что судно Amber Baltic потеряло ход во время шквального ветра в Охотском море из-за выхода из строя главного двигателя. В Росморречфлоте агентству рассказали, что Amber Baltic взят на буксир спасательным судном "Справедливый" Росрыболовства, его буксируют в сторону Петропавловска-Камчатского на низкой скорости, поскольку на море шторм.
Позже представитель Дальневосточного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства Анатолий Леонтьев сообщил РИА Новости, что на фоне ухудшения погодных условий в зону буксировки направлено второе спасательное судно - ЛСС "Суворовец". Он также уточнял, что профессионализм морских спасателей Росрыболовства
позволил "купировать угрозу безопасности плавания для других судов в этом районе Охотского моря", которую создавал потерявший ход Amber Baltic.