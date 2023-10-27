Рейтинг@Mail.ru
Источник назвал причину взрыва на российском судне у берегов Японии - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/vzryv-1905566011.html
Источник назвал причину взрыва на российском судне у берегов Японии
Источник назвал причину взрыва на российском судне у берегов Японии - РИА Новости, 27.10.2023
Источник назвал причину взрыва на российском судне у берегов Японии
Взрыв на российском судне "Сароник бриз" в районе Сангарского пролива у берегов Японии, где погиб моряк, произошел во время ремонтных работ, сообщил РИА Новости РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:28
2023-10-27T10:28
япония
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146468/03/1464680325_76:0:3717:2048_1920x0_80_0_0_0a65f94e085c78d6bac2425186b5077d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 окт - РИА Новости. Взрыв на российском судне "Сароник бриз" в районе Сангарского пролива у берегов Японии, где погиб моряк, произошел во время ремонтных работ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщил РИА Новости, что моряк погиб при взрыве баллонов с ацетиленом на российском судне "Сароник бриз" в районе Сангарского пролива у берегов Японии, судно на ходу, возгорания не было. Судно шло из Пусана, в районе Сангарского пролива у берегов Японии произошел взрыв баллонов с ацетиленом, проводится проверка. &quot;Ремонтные работы были на судне на переходе, примерно около 15 часов (08.00 мск), скорее всего, утечка произошла (во время сварки - ред.) и взорвалось... Был взрыв, хлопок и все. Дверь оторвало от взрыва, она попала на него (моряка - ред.), он от полученных травм скончался&quot;, - сказал собеседник агентства.Как позже уточнил собеседник, инцидент произошел в четверг в 09.20 мск, "возгорания на судне не было", добавил он.
https://ria.ru/20231026/vzryv-1905518795.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146468/03/1464680325_531:0:3262:2048_1920x0_80_0_0_cc4df67dec5b37baa4c9640045da3070.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, происшествия
Япония, Происшествия
Источник назвал причину взрыва на российском судне у берегов Японии

Взрыв на российском судне "Сароник бриз" у берегов Японии произошел при сварке

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКорабль
Корабль - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Корабль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 окт - РИА Новости. Взрыв на российском судне "Сароник бриз" в районе Сангарского пролива у берегов Японии, где погиб моряк, произошел во время ремонтных работ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщил РИА Новости, что моряк погиб при взрыве баллонов с ацетиленом на российском судне "Сароник бриз" в районе Сангарского пролива у берегов Японии, судно на ходу, возгорания не было. Судно шло из Пусана, в районе Сангарского пролива у берегов Японии произошел взрыв баллонов с ацетиленом, проводится проверка.
«

"Ремонтные работы были на судне на переходе, примерно около 15 часов (08.00 мск), скорее всего, утечка произошла (во время сварки - ред.) и взорвалось... Был взрыв, хлопок и все. Дверь оторвало от взрыва, она попала на него (моряка - ред.), он от полученных травм скончался", - сказал собеседник агентства.

Как позже уточнил собеседник, инцидент произошел в четверг в 09.20 мск, "возгорания на судне не было", добавил он.
Сухогруз. - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
На борту сухогруза на юге Турции прогремел взрыв
26 октября, 22:54
 
ЯпонияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала