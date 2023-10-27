https://ria.ru/20231027/vzryv-1905566011.html

Источник назвал причину взрыва на российском судне у берегов Японии

Источник назвал причину взрыва на российском судне у берегов Японии - РИА Новости, 27.10.2023

Источник назвал причину взрыва на российском судне у берегов Японии

Взрыв на российском судне "Сароник бриз" в районе Сангарского пролива у берегов Японии, где погиб моряк, произошел во время ремонтных работ, сообщил РИА Новости РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T10:28

2023-10-27T10:28

2023-10-27T10:28

япония

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 окт - РИА Новости. Взрыв на российском судне "Сароник бриз" в районе Сангарского пролива у берегов Японии, где погиб моряк, произошел во время ремонтных работ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщил РИА Новости, что моряк погиб при взрыве баллонов с ацетиленом на российском судне "Сароник бриз" в районе Сангарского пролива у берегов Японии, судно на ходу, возгорания не было. Судно шло из Пусана, в районе Сангарского пролива у берегов Японии произошел взрыв баллонов с ацетиленом, проводится проверка. "Ремонтные работы были на судне на переходе, примерно около 15 часов (08.00 мск), скорее всего, утечка произошла (во время сварки - ред.) и взорвалось... Был взрыв, хлопок и все. Дверь оторвало от взрыва, она попала на него (моряка - ред.), он от полученных травм скончался", - сказал собеседник агентства.Как позже уточнил собеседник, инцидент произошел в четверг в 09.20 мск, "возгорания на судне не было", добавил он.

https://ria.ru/20231026/vzryv-1905518795.html

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япония, происшествия